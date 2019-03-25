«Петербург станет, как Рио-де-Жанейро»: Стас Барецкий решил баллотироваться в губернаторы

Известный эпатажный деятель в неизменном малиновом пиджаке и бывший участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий из шоумена собирается превратиться в политика. Музыкант заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы Петербурга. Поддерживает его в этих начинаниях, по словам Барецкого, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Шоумен уже активно продумывает свою предвыборную кампанию и точно знает, в какой сфере жизни Северной столицы он в первую очередь наведет порядок. Своими идеями Стас Барецкий поделился с «Комсомольской правдой – Петербург».

- Прежде всего, я хочу вернуть Петербургу столичные функции. Сделать его не вторым городом, а равным (Москве, прим.ред.), - твердо заявил Барецкий.

Шоумен считает, что Министерство культуры России должно находиться в Петербурге. А если ведомство будет несогласно с этими изменениями, то его надо разогнать, отметил Барецкий, напомнив слова Сергея Шнурова, который в минувшую пятницу выступил с небольшой речью в общественном совете по культуре Думы.

Также под прицелом Барецкого, так называемая им же «культурная мафия». Шоумен хочет, чтобы все известные культурные площадки оказались в распоряжении молодых, талантливых деятелей, которые готовы развивать культуру и искусство в Петербурге, задавая тон в новых направлениях. Кроме того, шоумен пожаловался, что ему препятствуют в осуществлении мечты - съемок фильма "Брат-3".

- Хочу разобраться с культурной мафией. Людьми, которые засели у нас в музеях, на площадях, в концертных залах. У нас постоянно концерты и выставки одни и те же проходят. На Дворцовой каждый год выступает несмешной Ургант или Дима Нагиев, который застрял в образе терминатора. «Ленфильм» вообще превратился в склад для Федора Бондарчука. Я считают, что Петербург в культурном плане повыше Москвы будет. Поэтому, кто такой Бондарчук? – возмутился Барецкий. – Почему я об этом говорю? А кто как не губернатор Петербурга должен заниматься культурой?

Первым делом шоумен собирается разобраться с "культурной мафией"Фото: Олег ЗОЛОТО

Разумеется, бытовыми делами Стас Барецкий тоже собирается заниматься. Он убежден, что если он станет во главе Петербурга, то улицы культурной столицы станут чистыми и ухоженными как никогда. Кроме того, силы будут брошены на поддержку малого бизнеса. «Чтобы были хорошие места, где можно нормально поесть».

- Будет много шоу, дискотек. Рио-де-Жанейро во время карнавала, - представил идеальный Петербург Барецкий.

Старики должны уйти и уступить место молодежи, убежден Барецкий. Напомним, что ранее шоумен предлагал выдвинуть в кандидаты на пост губернатора своего товарища бойца Вячеслава Дацика. Однако, как пояснил экс-музыкант, он подумал и решил, что надо самому баллотироваться. Тем более что у Дацика тянется шлейф из уголовных дел.

- Будет у Питера губернатор в малиновом пиджаке. Я считаю, что это – круто! – улыбаясь заявил Барецкий.

Шоумен уверен на 90 процентов, что победа на выборах губернатора Петербурга в 2019 году у него уже в кармане. Сейчас ему необходимо пройти все бюрократические инстанции и собрать нужное количество голосов в поддержку.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся в сентябре 2019 года. На данный момент официальных кандидатов на пост градоначальника еще нет. Однако ранее о желании поучаствовать в выборах изъявляли журналист Максим Шевченко и общественник Красимир Врански.

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