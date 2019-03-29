На Валерия Леонтьева хотят подать в суд из-за инцидента с ребенком на концерте в Петербурге

Продолжает набирать обороты история, произошедшая в Санкт-Петербурге 19 марта на концерте Валерия Леонтьева. Напомним, во время шоу народного артиста, который, к слову, отмечал на сцене БКЗ «Октябрьский» свое 70-летие, случился инцидент с участием подростка. Девочка хотела подарить букет Валерию Яковлевичу, как вдруг ее схватил охранник и усадил на место. Несмотря на то, что на кадрах опубликованного в Интернете ролика можно увидеть, что ничего криминального не произошло, общественность просто взбесила эта выходка секьюрити Леонтьева.

- А за «хватание и усаживание» тоже можно в суд подать, - подливают масла в огонь одни комментаторы.

- «Браво» охраннику, который девочке чуть позвоночник не переломал, посадив ее в кресло! Смотришь на это все и думаешь, зачем ты тогда спустился в зал, если букеты не нужны, да и девочка опасна!? - добавляют другие.

Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева.

Дальше - больше. В ряде СМИ появилась новость, что отец девочки - имя его, впрочем, не афишируется - якобы решил наказать Леонтьева за произошедшее. Мужчина вроде как уже связался с директором артиста и намерен пойти в полицию, чтобы написать заявление на охранника, «обидевшего» его дочь. Только вот помощники Леонтьева о таком развитии событий узнали от корреспондента «Комсомолки».

- С нами никто не связывался по этому поводу, никаких официальных заявлений не поступало, - заверил «КП»-Петербург» директор Леонтьева Борис Чигирев. - Считаю, что это мышиная возня, иначе не назовешь, все это выеденного яйца не стоит.

Как удалось выяснить «КП»-Петербург», того самого охранника Леонтьева зовут Сергей, и он с артистом уже более 15 лет. Со слов пресс-секретаря звезды Татьяны Федоткиной, у него у самого есть дети и такого рода обвинения в свой адрес он воспринимает очень болезненно. Ведь он, наоборот, в тот момент только и думал о безопасности девочки.

- Это был юбилей Валерия Яковлевича, ему вручили порядка 300 букетов. И если каждый вот так захочет выйти и лично вручить цветы, когда ему захочется, что будет? Концерт останавливать каждый раз? - объясняет Татьяна. - У него же программа, продуманная до секунды! Я понимаю, что ребенок обиделся, и мы для детей всегда стараемся делать исключения... Но на кадрах видно, что девочка бежит в спину артисту, одна, без взрослого. Часто бывает, что на концерте возбужденные мадам хватают, зацеловывают Валерия Яковлевича. Например, 19 марта 2015 года в том же БКЗ «Октябрьский» какая-то женщина схватила Леонтьева со спины и попыталась сорвать с него бандану. При этом артист чуть не упал. А, представляете, если бы там был еще и ребенок? А если бы он пострадал? Тогда бы родители подали в суд с формулировкой: «Куда смотрел охранник?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700041" frameborder="0"></iframe> Нападение на Валерия Леонтьева во время концерта 19 марта 2015 года БКЗ "Октябрьский".

Федоткина еще раз подчеркивает: на концерте Леонтьева 19 марта охранник действовал в интересах ребенка. И, если родители девочки пойдут все-таки писать заявление в полицию, они к этому готовы.

- Пусть действует как угодно в правовом поле, - продолжает Татьяна Федоткина. - Мы будем действовать, исходя из того, как будет развиваться ситуация. Но каждый зритель, приходя на концерт, должен помнить про правила поведения в большом концертом зале. Перед выступлением Валерия Яковлевича в «Октябрьском» также звучало предупреждение, где говорилось, что покидать места и ходить во время выступления запрещено.

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