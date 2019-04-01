2019-04-01T12:27:33+03:00
Общество

«Деньги портят»: Пенсионер из Петербурга, выигравший в лотерею полмиллиарда рублей, решил снова устроиться на работу

Слесарь-счастливчик хочет сбежать от свалившегося на него богатства
Роман ЛЯЛИН
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Супруги выиграли полмиллиарда рублей Фото: пресс-служба лотоСупруги выиграли полмиллиарда рублей Фото: пресс-служба лото
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Полмиллиарда рублей. Такую сумму обычному человеку даже сложно представить. Что уж говорить о пенсионерах Сергее и Любови Догоровых. Супруги всю жизнь были обычными трудягами: слесарь и гардеробщица. Больших денег у них не водилось. А в последнее время Сергея и вовсе сократили на работе. Но тут на выручку им пришел неожиданный выигрыш в лотерею - полмиллиарда рублей.

Супруги решили, что теперь будут путешествовать и вложатся в недвижимость. Сергей и Любовь признают, что все еще не осознали, какое счастье на них свалилось. Поэтому после первых поступлений денег супруги теряются.

- Деньги поступают частями. Нам так и обещали, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Догоров. – У нас жена занимается деньгами, на ее реквизиты все поступает. Сам я еще ничего не купил. Жена вот хочет заграницу поехать, а я не хочу! У нее вообще большие планы. Она хочет купить квартиру, ее наша не устраивает. А меня устраивает. Машину тоже не хочу, у меня даже прав нет. Детям вот деньги дали, чтобы они сами решили, что хотят.

Супруги думаю, как потратить деньги Фото: пресс-служба лото

Супруги думаю, как потратить деньги Фото: пресс-служба лото

Пенсионер признается, что устал от суеты с деньгами.

- Деньги портят отношения, - вздыхает миллионер. - У меня желание опять найти работу, чтобы никто не морочил голову. Чтобы каждое утро уходить и не думать об этом. А так все у нас с женой прекрасно. Мошенники не беспокоят. Угроз никаких нет. У меня другие заморочки: брат двоюродный болеет. Ему нужно помочь.

Напомним, что супруги живут вместе уже почти 30 лет. У пары двое детей.

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При этом слесарь уточнил про выигрыш: «всегда верил в лучшее, жаль, что не миллиард» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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