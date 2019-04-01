«Бинго!»: Петербург возглавил рейтинг городов с самыми везучими жителями страны

Самый читающий, туристический, культурный, а теперь еще и везучий. 1 апреля Петербург возглавил очередной рейтинг «самых-самых» городов России. Результатами необычного исследования поделились организаторы лотереи «Русское лото». Они проанализировали статистику за последние 25 лет и пришли к выводу – удача явно сопутствует петербуржцам.

64 ЛОТЕРЕЙНЫХ МИЛЛИОНЕРА

Концентрацию везунчиков в регионах страны эксперты выяснили с помощью простых подсчетов. Они соотнесли число победителей розыгрышей и районов субъектов России, в которых они проживают. Выяснилось, что такой высокой «плотностью» счастливчиков не может похвастаться ни один другой регион.

- В 18 районах Северной столицы проживают 64 лотерейных миллионера. В одном районе Петербурга живут три, а то и четыре обладателя крупного выигрыша, - делятся в компании-распространителе билетов. – К тому же, именно в Северной столице проживает один из рекордсменов «Русского лото». В новогоднем тираже он выиграл полмиллиарда рублей.

Имена этих счастливчиков, которым в начале 2019 года завидовала вся страна, известны. Это супруги-пенсионеры Сергей и Любовь Догоровы. Простой слесарь и гардеробщица в одночасье стали мультимиллионерами и уже получили часть выигрыша. «Комсомольской правде» они рассказали, что планируют потратить деньги на покупку новой квартиры.

Фото: пресс-служба "Столото".

- Выигрыш присылают частями, - делится Сергей Догоров. – Жена хочет нас перевезти, потому что моя квартира ей не очень нравится. Своим детям мы подарили деньги, пусть сами покупают, что им нужно. А сам я хочу устроиться обратно на работу, потому что устал от этой суеты с деньгами. Я спокойно к этому отношусь.

А КТО ЕЩЕ?

Следом за Петербургом в рейтинге «везунчиков» идет Краснодарский край. В южном регионе приходится по два миллионера на район. «Бронзу» получил Челябинск, где каждом районе живет по одному миллионеру.

- На четвертом месте - Москва. Здесь 144 миллионера на 125 районов, - рассказывают в компании. - Завершает топ-5 самых удачных регионов России Крым. Он хоть и присоединился к России недавно, но, по статистике государственных лотерей, уже успел стать одним из самых удачливых регионов в стране.

Впрочем, есть и те, кому совсем не везет в розыгрышах. Список неудачников возглавила Еврейская автономная область. За 25 лет никому из жителей так и не удалось подержать в руках лотерейный миллион. Также петербуржцам могут позавидовать Магаданская область, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия и Ненецкий автономный округ. О семизначных выигрышах они пока только мечтают.

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