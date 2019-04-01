«Метрострой» вернул рабочих на Фрунзенский радиус

Ситуация со строительством Фрунзенского радиуса в Петербурге уже год остается тревожной. Три станции фиолетовой линии должны были сдать в эксплуатацию 20 декабря 2018 года. Однако сроки были сорваны, а у «Метростроя» начались проблемы. Пока город и главный подрядчик решали, за кем останутся контракты, на станциях велись работы, направленные лишь на поддержание объекта. В итоге сроки перенесли. Теперь строительство должно завершиться к концу лета – 31 августа 2019 года. Еще три месяца, до 20 декабря, добавили на то, чтобы ввести «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Шушары» в эксплуатацию.

1 апреля сотрудники подрядных организаций рассказали, что получили приказ о возвращении на фиолетовую линию. И это, отметили они, не шутка. Спустя несколько месяцев тишины на станциях начинается активное строительство. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе «Метростроя». Представитель организации Екатерина Гигиняк отметила, что распоряжение о мобилизации сил касается не только Фрунзенского радиуса, но и остальных объектов.

Основные работы на станциях Фрунзенского радиуса уже выполнены.Фото: Александр ГЛУЗ

- Постепенно выводятся люди на объекты, закупаются материалы и оборудование. Город возобновил финансирование. К тому же, мы живем не только за счет авансов. Также сдаем работы, за них также получаем средства, - объясняет Екатерина Гигиняк. - Практически все подрядные организации получили зарплату за январь. Есть те, кто получил февраль. Это зависит от того, на какой линии работают организации. На какую линию пришли деньги – те и получают зарплату. На пик активности мы еще не вышли. Предпринимаем шаги, которые позволят сделать это в кратчайшие сроки.

Приоритетом для компании остается Фрунзенский радиус. По словам сотрудников, основная часть работ уже выполнена. До августа строителям предстоит завершить отделочные работы и монтаж оборудования.

- Эскалаторы уже стоят. Траволаторы установлены практически на всех объектах. На «Южной» предстоит поставить лифтовое оборудование, - рассказывает Екатерина Гигиняк. – Также не стоит забывать об инженерном оборудовании. Помимо воды, электроэнергии, пожарной безопасности у метрополитена много других систем. Например, жесткие требования по транспортной безопасности: камеры, связь, различные помещения. Таких позиций сотни. Все это нужно закупать, монтировать и проводить пусконаладочные работы.

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