В Смольном рассказали, когда сдадут Фрунзенский радиус

С недавних пор строительство подземки – больная для петербуржцев тема. Особенно остро встал вопрос после того, как Смольный расторг контракты с главными метростроителями города. Об этом Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявил в середине января. Уже на этой неделе чиновники намерены передать новым подрядчикам строительство Лахтинско-Правобережной и Невско-Василеостровской линий, а также Фрунзенского радиуса.

ЖДЕМ К ОСЕНИ

Готовность последнего объекта волнует горожан уже давно. Сначала обещали, что «проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» примут пассажиров в конце 2018 года. Затем речь шла о мае 2019. Когда «Метрострой» отстранили от работ, жители всерьез начали переживать за будущее станций.

Сейчас примерные сроки в КРТИ по Фрунзенскому радиусу озвучивают очень аккуратно. На последнем заседании правительства, прошедшем 29 января, глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что возведение фиолетовой ветки может завершиться в конце лета.

- Школьники 1 сентября поедут в метро, - сказал чиновник. - Из-за смены подрядчика будет не задержка, а ускорение работ, а с этим «Метростроем» непонятно, когда бы сдали. Мы ускоряем процесс, а не замедляем.

Он уточнил, что город ведет переговоры с несколькими компаниями, которые могут перехватить эстафету у «Метростроя». Среди них - «Стройтрансгаз», «Ойкумена» и «Трансинжстрой». Конкурс на строительство планируют объявить уже на этой неделе. Сергей Харлашкин говорит, Смольный назовет конкретные даты, как только новый подрядчик получит спецтехнику. С ней есть несколько вариантов – арендовать оборудование у петербуржцев или везти его из столицы.

- Думаю, что «Метрострой» не будет настаивать, потому что ему каким-то образом нужно деньги зарабатывать, деньги можно зарабатывать на сдаче оборудования в аренду, - отметил глава КРТИ.

СУДЕБНЫЕ ИСКИ

Однако «Метрострой» не отчаивается. Компания все еще надеется завершить начатые проекты. 29 января подрядчик пытается оспорить решение «Дирекции транспортного строительства» через суд. Но ситуация осложняется тем, что к самому«Метрострою» и к ее дочерним структурам практически ежедневно приходят иски от партнеров. Свои деньги пытаются вернуть как маленькие частные компании, так и крупные игроки - «Водоканал», «Теплоэнергоресурс», «Метробетон». Последним суд уже обязал выплатить порядка 353 млн рублей.

- Как правило, иски связаны с задержкой оплаты материалов, оборудования и услуг. Как только у «Метростроя» появится возможность, все законные требования наших контрагентов будут удовлетворены, - рассказывает представитель компании Екатерина Гигиняк. – Ситуация действительно сложная. Вызывает большие опасения. Мы своим правом воспользовались и оспорили решение о расторжении четырех контрактов по трем линиям. Ждем решения. Надеемся, что оно будет в нашу пользу.

Как отмечают в «Метрострое», многое в сложившейся ситуации будет зависеть от совместной конструктивной работы с заказчиком.

- Это двусторонний процесс, - отмечает Гигиняк. - В городе поменялось руководство, ответственное за эту сферу. Есть вероятность, что оно рассмотрит ситуацию с глубоким анализом и примет какие-то меры. Город заинтересован в строительстве станций и это главная цель. Поэтому рано или поздно этот диалог состоится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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