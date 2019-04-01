Что изменится в Петербурге к 2021 году: Чинить фасады будут чиновники, а развивать районы – рядовые петербуржцы

Чисто, красиво и с надеждой на лучшее прошло сегодняшнее заседание в Смольном. Чиновники обсудили три темы, важные для всех горожан: уборку улиц, безопасность и сохранность фасадов и светлое будущее.

БУДУЩЕЕ РАЙОНОВ НАПИШУТ ЖИТЕЛИ

Программа «Родной район» – следующий шаг в направлении, заданном проектом «Твой бюджет», в сторону территориального общественного самоуправления. До конца августа каждый из восемнадцати районов Петербурга разработает программу развития на срок до 2021 года. Район-автор лучшей получит сто миллионов рублей на реализацию. Фокус в том, что программы составят на основе предложений самих жителей.

– Мы даем возможность главам районов вместе с жителями рассказать, каким они видят свой район в будущем, – пояснил врио губернатора Александр Беглов. – Люди покупают не только квартиру, но и среду обитания. Жители зарабатывают деньги в городской бюджет. Почему же с ними не посоветоваться? Ведь им гораздо лучше известно, чего не хватает их району.

Председатель Комитета территориального развития Александр Бельский доложил, что уже разработаны буклеты-анкеты для опроса жителей. С середины апреля и до середины июля их планируют распространять в МФЦ на информационных стойках. Оставить заполненные анкеты можно будет в особых урнах. В буклетах – направления развития и мероприятия, намеченные районными администрациями и муниципалами.

Отчитываться о ходе опроса будут еженедельно. Рекомендации жителей обещают превратить в конкретные предложения и заложить в районные программы развития. Народ привлекут к разработке программ и на уровне слушаний.

– Мы сделаем инвентаризацию проблематики, наметим пути решения проблем и скажем людям, когда и что сделаем, – пояснил Беглов.

Исходом работы станет корректировка бюджета на текущий и следующий годы.

Уже на заседании правительства предложили предусмотреть в программах реставрацию фонтанов, посадку деревьев, «бережливые» поликлиники, площадки для выгула собак, игровые площадки для детей и подростков, спортивные площадки.

ГОРОД ОТМОЮТ К ПЕРВОМАЮ

Отмыть город после небывало снежной зимы обещают к майским праздникам. Причем не только центр, но и спальные районы. Под лозунгом «Вернуться к практике чистого города» 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Говорят, что не шутят.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный обещает отмыть город к майским праздникам 00:00 00:00

– Начали работать еще в третьей декаде марта, – отметил вице-губернатор Николай Бондаренко. – В отдельные дни выходили на сорок-семьдесят адресов, когда погода позволяла. Сейчас будем выходить ежедневно на 170-200. Всего же предстоит вымыть четыре тысячи дорог и улиц. Задействована тысяча единиц техники. Зимних темпов не снижаем.

Генеральная уборка города пройдет в два этапа. Первым делом избавятся от видимой грязи и песка. А затем по городу пройдутся еще раз, но более тщательно.

Большая чистка охватит 1 700 фасадов в историческом центре (это число хотят увеличить до 2 300), окна и витрины, заклеенные рекламой остановки и столбы, облезлые урны и лавочки, несанкционированные свалки. Хлопот, как всегда, доставят брошенные автомобили: вымывать песок из-под них придется вручную. А чтобы не давать горожанам дышать пылью, поливать дороги будут ежедневно.

ФАСАДЫ ПОЧИНИТ КГИОП

Дабы на петербургских фасадах жилых домов не появлялись «степные бабы», ангелы с «пирсингом» и плоская лепнина, реставрацию сложных объектов решили вверить Комитету по охране памятников. Параллельно с законопроектом, который в ЗакСе поддерживают, разрабатывают отдельную программу реставрации фасадов.

– Фонд капремонта не имеет тех компетенций, которые есть у КГИОПа, – отметил Беглов. – Да, потребует перераспределения ресурсов, денег. Но мы пойдем на это: у нас город такой.

Как сообщил председатель ведомства Сергей Макаров, сейчас в Петербурге 22 165 многоквартирных домов, включенных в программу капремонта. Примерно 1 900 из них – здания-памятники, причем 1 400 стоят в историческом центре. Концентрация жилых памятников в городе так велика, что на Петербург приходится пятнадцать процентов от всего числа домов-памятников России.

В 2005-2013 годах комитет реставрировал фасады жилых домов со сложным декором. За это время в порядок привели 483 объекта. Но затем программа завершилась, и исторические фасады доверили региональному оператору.

Сейчас в программу могут попасть 255 фасадов (дворовые в счет). И, по оценкам чиновников, капитально починить их вполне возможно за десять лет: в год можно реставрировать по двадцать-тридцать объектов, на что потребуется 1,7-1,9 миллиарда рублей. На следующий год уже наметили разработку проектной документации.

– Плюс для домов в том, что, в отличие от фонда капремонта, мы сможем тратить средства на восстановление убранства – на воссоздание утраченных шпилей, башенок, ворот и прочего, – добавил Макаров.

Частью ремонта фасадов станет отчистка их от кондиционеров вне закона. Работы по каждому адресу обещают вести согласованно: фасадным работам от КГИОПа будет предшествовать починка крыши от фонда капремонта.