В Петербурге проходит суд на пособниками смертника, взорвавшего себя в метро: Прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 2 апреля, в канун второй годовщины теракта в метро Петербурга, в Ленинградском военном окружном суде пройдет второе судебное заседание: на скамье подсудимых – 11 предполагаемых пособников смертника Акбарджона Джалилова, который подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло пятнадцать пассажиров, пострадало еще более сотни.

Сейфуллу Хакимова, Шохисту Каримову, Акрама и Аброр Азимовых, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Содика Ортикова, Азамжона Махмудова, Бахрама Эргашева, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых обвиняют в теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Для большинства подсудимых прокуратура просит пожизненное.

На первом слушании 11 марта обвиняемые не присутствовали: их не успели доставить в «Кресты» из Москвы (процесс ведет коллегия из трех судей, которую возглавляет судья Московского военного окружного суда Андрей Морозов). Но сегодня пострадавшие и родные жертв теракта должны встретиться с ними лицом к лицу.

Заседание начнется в 10.00. С этого времени мы будем рассказывать вам о самых важных эпизодах заседания.

С того страшного дня прошло уже два года.Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате трагедии погибло 15 человек, а также террорист-смертник. В этот же день взрыв должен был произойти на станции метро «Площадь Восстания», однако заложенная бомба была вовремя обнаружена.

Суд на пособниками смертника, взорвавшего себя в метро: Прямая онлайн-трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои, спасавшие пострадавших в теракте в метро Петербурга: «Стереть из памяти это невозможно…»

Машинист, дежурная станции и фельдшеры рассказали о том, что видели в первые минуты после взрыва в метро Петербурга (подробности)

В квартире террориста-смертника остались следы от бомбы

Серая типовая девятиэтажка на севере Петербурга. Окна квартиры, где виновник взрыва в петербургском метро почти месяц готовил атаку, выходят во двор с новенькой детской площадкой, сразу за ней – детский сад. (подробности)

Дочь погибшей в теракте в Петербурге – о завершении расследования: «Мою маму все равно не вернешь…»

Дело о взрыве в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» передают в суд (подробности)

Басманный суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в метро в Петербурге‍

Прошло почти полтора года с момента страшной трагедии для всего города – теракта в метро Санкт-Петербурга. Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Погибло 15 человек, пострадали 67 (подробности)