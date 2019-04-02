2019-04-02T09:31:21+03:00
Происшествия

В Петербурге проходит суд на пособниками смертника, взорвавшего себя в метро: Прямая онлайн-трансляция

Сегодня пострадавшие и родные жертв теракта должны встретиться с ними лицом к лицу
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
2 апреля в Петербурге проходят судебные слушания по делу мигрантов, устроивших теракт в метро в Санкт-Петербурге.2 апреля в Петербурге проходят судебные слушания по делу мигрантов, устроивших теракт в метро в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 апреля, в канун второй годовщины теракта в метро Петербурга, в Ленинградском военном окружном суде пройдет второе судебное заседание: на скамье подсудимых – 11 предполагаемых пособников смертника Акбарджона Джалилова, который подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло пятнадцать пассажиров, пострадало еще более сотни.

Сейфуллу Хакимова, Шохисту Каримову, Акрама и Аброр Азимовых, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Содика Ортикова, Азамжона Махмудова, Бахрама Эргашева, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых обвиняют в теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Для большинства подсудимых прокуратура просит пожизненное.

На первом слушании 11 марта обвиняемые не присутствовали: их не успели доставить в «Кресты» из Москвы (процесс ведет коллегия из трех судей, которую возглавляет судья Московского военного окружного суда Андрей Морозов). Но сегодня пострадавшие и родные жертв теракта должны встретиться с ними лицом к лицу.

Заседание начнется в 10.00. С этого времени мы будем рассказывать вам о самых важных эпизодах заседания.

С того страшного дня прошло уже два года. Фото: Александр ГЛУЗ

С того страшного дня прошло уже два года.Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, взрыв в метро Петербурга прогремел днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате трагедии погибло 15 человек, а также террорист-смертник. В этот же день взрыв должен был произойти на станции метро «Площадь Восстания», однако заложенная бомба была вовремя обнаружена.

Суд на пособниками смертника, взорвавшего себя в метро: Прямая онлайн-трансляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои, спасавшие пострадавших в теракте в метро Петербурга: «Стереть из памяти это невозможно…»

Машинист, дежурная станции и фельдшеры рассказали о том, что видели в первые минуты после взрыва в метро Петербурга (подробности)

В квартире террориста-смертника остались следы от бомбы

Серая типовая девятиэтажка на севере Петербурга. Окна квартиры, где виновник взрыва в петербургском метро почти месяц готовил атаку, выходят во двор с новенькой детской площадкой, сразу за ней – детский сад. (подробности)

Дочь погибшей в теракте в Петербурге – о завершении расследования: «Мою маму все равно не вернешь…»

Дело о взрыве в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» передают в суд (подробности)

Басманный суд заочно арестовал предполагаемого заказчика теракта в метро в Петербурге‍

Прошло почти полтора года с момента страшной трагедии для всего города – теракта в метро Санкт-Петербурга. Это было чудовищно. Это было страшно. Это было очень больно. Погибло 15 человек, пострадали 67 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге появятся филиалы Музея блокады
На Васильевском острове «Мерседес» лоб в лоб протаранил такси
На проспекте Науки вместо поликлиники появится храм
Смольный потратит на ремонт дорог Петербурга 4 миллиарда рублей
Комитет имущественных отношений не будет судиться с бизнесом из-за перепланировок
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: Солнечно и тепло
Во вторник в Петербурге станет тепло и солнечно
Наглые школьники угнали «Жигули» прошлой ночью в Петербурге
28 незаконных торговцев выгнали из исторического центра Петербурга
Глухая мать-одиночка из Петербурга показала справки на содержание алкоголя в крови
При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля
На КАД образовалась 10-километровая пробка
Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»
Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ