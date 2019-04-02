Эксперты: Версию о связи взрыва в академии с судом над террористами в Петербурге будут проверять

Новостная лента пестрит событиями из Петербурга. Во вторник, 2 апреля, Московский окружной военный суд начал слушать дело о теракте в метро. Напомним, 3 апреля 2017 года смертник подорвал бомбу на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Всего в стационары города госпитализировали 51 пострадавшего, 15 человек погибли.

И вдруг в тот же день, когда начался суд, стало известно о ЧП в военной академии Можайского. Днем, 2 апреля, произошел взрыв, по некоторым данным, пострадали четыре человека. Особо мнительные пользователи соцсетей сразу же увязали эти два события. Мол, это может быть местью за то, что произошло два года назад. Однако эксперты уверены, что это невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

- У меня сын там учится, знаю о ситуации не понаслышке, - заявил лидер общественной организации «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Он позвонил сам и сказал, что у него все хорошо. Сообщил, что курсантов перевели в усиление, они взяли всю ситуацию под свой контроль. Знаю, что их уже вывели. На самом деле, им запрещают сильно распространяться, узнаю все из СМИ. Видел также и мнения некоторых горожан, что есть версия, якобы взрыв произошел не случайно именно в день суда над террористами. Не стоит пока исключать эту версию, ведь еще нет официальных заявлений. Однако я бы не связывал эти два события между собой. Во-первых, это военное учреждение, там очень строгий контроль на территории, посторонние туда просто не могут попасть. Во-вторых, никто не погиб, у нескольких человек легкие ранения. Не те масштабы. Предполагаю, что это какой-то бытовой взрыв или нарушение правил техники безопасности.

Эксперт также подчеркнул, что даты, связанные с прошедшими терактами, будь то суд или годовщина событий, не могут быть даже потенциально опасными. Все спецслужбы в эти дни работают в усиленном режиме, любое подозрительное движение попадает в поле зрения. Так что террористам даже нет смысла пытаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

Военный обозревать «Комсомольской правды» Виктор Баранец тоже не исключает вероятность, что сегодняшнее ЧП уходит корнями в события трехлетней давности.

- Есть подозрение, что это (взрывное устройство) протащили гастарбайтеры, которые работают в академии дворниками и уборщиками. Якобы это знак, ведь начался суд над пособниками террористов, - говорит Виктор Баранец. - Сейчас эту версию разрабатывают. Есть информация. Могли пронести либо мину 82-милимметровую, либо же танковый снаряд. Взрыв был такой силы, что даже обрушилась лестница!