Режиссер фильма «Ложь Матильды», подавший в суд на Учителя: «Я воспитаю его, чтобы он такую мерзость больше не снимал»

Скандалы вокруг картины «Матильда» Алексея Учителя не утихают вот уже два года. Теперь на режиссер подал в суд документалист Руслан Алиев из Екатеринбурга, который «в защиту царя» уже снял фильм «Оболганный государь» и приступил к съемкам драмы «Ложь Матильды». Сейчас он вспомнил фразу Алексея, которую он произнес в 2017 году. «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают», - отреагировал Учитель на Алиева, а тот, пусть и не сразу, но оскорбился.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Алексея Учителя догоняет эхо «Матильды» 00:00 00:00

- Я предлагал ему поговорить по-мужски, за свои слова надо отвечать, - прокомментировал свое решение «КП»-Петербург» Руслан Алиев. - Я обещал, что буду бить одной левой рукой, а он меня - чем угодно. Я дважды приезжал в Петербург, но он бегал от меня, трусливое создание. Я человек православный, а православие - это когда можно и ударить с любовью. Поэтому я готов воспитать Алексея Учителя с любовью, чтобы он больше такую мерзость не снимал.

Сумму ущерба Алиев оценил в 3 млн. рублей. Эти средства он намерен потратить на строительство детского дома. Это при том, что у 40-летнего режиссера пятеро детей, четверо из них приемные.

Режиссера обвиняли в исторической недостоверности.Фото: кадр из фильма

- Алексей Учитель ненормальный, ему почти 70 лет, а он сожительствует с 30-летней актрисой, - не дает покоя Алиеву и личная жизнь Учителя. - В моем понимании он педофил. Мы на разных полюсах нравственности. Он снял «Матильду», а я «Оболганный государь», его фильм проваливается, а мой признан лучшим документальным фильмом «Кинопоиска» в 2017 году. «Матильда» - это фильм-порнография.

Адвокат Учителя Константин Добрынин о желании Алиева пойти в суд уже в курсе. Правда, искового заявление пока не видел.

- Матильда не дает покоя огромному количеству людей, но даже самый главный противник - Наталья Поклонская уже успела успокоиться, поняв всю бессмысленность и ошибочность своих нападок на эту картину, - вздыхает Добрынин. - Все дальнейшие всплески объясняются тем, что людям нужна какая-то известность, потому что ни в чем другом они не преуспели.

СПРАВКА «КП»

«Матильда» Алексея Учителя - фильм о взаимоотношениях русской балерины Матильды Кшесинской и будущего государя Николая II. В картине показано, что цесаревич имел сексуальную связь с балериной. При этом противники придерживаются мысли, что Николай II вступал в брак с Александрой Федоровной, будучи девственником. Государь и вся его семья причислена к лику святых посмертно. Многие православные люди оскорбились такой интерпретацией истории в картине Учителя.

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