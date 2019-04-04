2019-04-04T13:39:31+03:00
Общество

Девушка, погибшая после теракта в метро Петербурга, записала звуки взрыва и отправила подруге

Сегодня в суде допросили родителей, которые потеряли детей в той трагедии [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Девушка, погибшая после теракта в метро Петербурга, записала звуки взрыва и отправила подругеДевушка, погибшая после теракта в метро Петербурга, записала звуки взрыва и отправила подругеФото: Олег ЗОЛОТО
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На четвертом заседании судебного процесса над предполагаемыми террористами, которые вместе со смертником Акбарджоном Джалиловым якобы взорвали поезд переданного метро 3 апреля 2017-го, выступили два потерпевших - два отца, потерявших в теракте юных дочерей.

Первым был Самандар Алиев - папа 20-летней погибшей Дильбары.

- В то утро вышли из дома одновременно: я - на работу, она - на учебу, - вспоминает Алиев. - В середине дня она созванивалась с братом, они хотели встретиться после учебы, чтобы вместе поехать домой. Встречу наметили на "Технологическом институте". Около двух часов дня мне позвонил сын и сказал: "Там что-то произошло! Позвони ей!". Я пытался. Телефон работал, но не отвечал. Потом связь оборвалась. Когда трубку, наконец, взяла, я так обрадовался... Спросил, где она. Мне ответили: "В реанимации". Приехал в больницу. Но уже на опознание...

Федор Даниленко потерял 25-летнюю дочь Оксану. Девушка стояла за спиной у Джалилова, поэтому погибла почти сразу.

- Она жила отдельно, накануне приезжала в гости, - рассказывает Федор Геннадиевич. - Днем позвонила старшая дочь... Мы объездили все больницы. Нашли - и опознали...

Пока Оксана ехала в метро, она переписывалась с подругой Алиной, отправляла ей звуковые сообщения в "ВКонтакте". В момент взрыва телефон сработал так, что грохот и крики записались и отправились девушке в виде звукового файла.

Основную часть заседания, как и вчера, занимают доказательства обвинения. Прокурор положила зачитывать медицинскую документацию: у 45-летнего Николая Николаева - перебитые "начинкой" бомбы позвонки и нервы, у 20-летнего Максима Семенова - перелом свода и основания черепа и открытая черепно-мозговая. При таких страшных травмах ожоги и порванные перепонки кажутся мелочами.

На скамье подсудимых 11 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На скамье подсудимых 11 человекФото: Олег ЗОЛОТО

Мать подсудимого Яркинай Мирзаалимова - в кулуарах называет террористов подлыми сволочами и, как и прежде, утверждает, что ее сын не виновен: по ее словам, он заселился в квартиру на Товарищеском проспекте незадолго до задержания и ни о чем не знал, а, когда пропал Мухамадюсуп Эрматов, которого якобы схватили и пытали, первым обратился в полицию. Отпечатков пальцев парня на боеприпасах, по информации матери, не нашли.

Примечательно, что и сами пострадавшие и родные погибших общаются с безутешной матерью. Она принесла соболезнования отцам, потерявшим дочерей.

- Если экспертизы покажут, что мой сын не виновен, следователи слово офицера дали, что отпустят его, - вздыхает женщина. - Младший сын, когда ему исполнится 18 лет, хочет служить в российских войсках. Мой дед дошел до Берлина. Будь прокляты эти террористы!

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Вчера подсудимым разрешили телефонные звонки родными. А сегодня матери Мирзаалимова сообщили, что скоро организуют ей свидание. Сына женщина увидит не сквозь стекло "клетки" впервые за два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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