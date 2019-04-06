2019-04-06T11:59:41+03:00
Происшествия

Четвертый в 2019 году: Под Мостом глупости застрял новый автомобиль

На этот раз коварная переправа поймала не «Газель» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Под Мостом глупости в Петербурге застрял 166 автомобиль Фото: твиттер Мост глупостиПод Мостом глупости в Петербурге застрял 166 автомобиль Фото: твиттер Мост глупости
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Пятьдесят дней без аварий отметил знаменитый Мост глупости в среду, 3 апреля. Самая известная в Петербурге переправа, после Дворцового моста, больше месяца никого не ловила в свои цепкие «лапы». Даже Twitter конструкции поменял название на Мост, под которым давно никто не застревал». И казалось бы, вот оно, наконец-то мост стал заметнее, безопаснее, а водители внимательнее и рассудительнее. Но не может же Мост глупости слишком долго прожить без аварий.

И вот, в пятницу, 5 апреля, в ловушку коварного моста на Софийской улице в Петербурге попался новый автомобиль. И на этот раз это не «Газель».

- Встречаем 166-й застрявший автомобиль под Мостом глупости! Четвертый в этом году, - торжественно «объявил» мост на своей страничке в Twitter.

Четвертый автомобиль застрял под Мостом глупости в 2019 году.

В солнечную пятницу под переправой, на которой растянут большой баннер с надписью «Газель» не пройдет» застрял новы автомобиль – микроавтобус, напоминающий по своему виду небольшой дом на колесах. Белая машина «грустно» остановилась под железобетонной конструкцией и не могла проехать ни назад, ни вперед. Справедливости ради, водитель, если и обратил внимание на предупредительные знаки, подумав, понял, что едет не в «Газели», а значит, наверное, пройдет под мостом. Но нет. При этом машина, судя по видео, не сильно повредилась.

Тем не менее, несмотря на эту аварию, Мост глупости простоял целых 52 дня без происшествий, а это уже значительное достижение. Вероятно, печальная слава все же работает и водители становятся внимательнее и больше не испытывают свои автомобили на прочность.

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Петербургский «мост глупости» готовится отпраздновать круглую цифру. Субботним утром 10 ноября в «ловушку» на Софийской улице попала очередная газель. Машина пыталась проскочить под переправой, но тщетно. Водитель не рассчитал высоту фургона и врезался в свод эстакады. Официально, это уже 159-ая жертва.(подробности)

Знаменитый «Мост глупости» на Софийской улице в Петербурге только сегодня утром «отметил» целых 15 дней без происшествий. И на тебе! Но на этот раз заложницей низкого моста стала далеко не «Газель», а трактор с сеном. Очередной инцидент произошел около полудня в среду, 27 февраля.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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