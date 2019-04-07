Лидера «тамбовской» ОПГ Барсукова-Кумарина обвинили в организации убийства Старовойтовой

20 марта главаря «тамбовской» ОПГ, «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова (Кумарина), который и так сидит с 2007 года, приговорили к 24 годам строгого режима и миллионному штрафу. А в прошлую пятницу, 5 апреля, 63-летнего криминального авторитета ожидаемо обвинили еще и в убийстве в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Вместе с «ночным губернатором Петербурга» приговор выслушал и его соратник, правая рука - Вячеслав Дроков.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Обвинение предъявляют как организатору убийства, – рассказал «Комсомолке» адвокат Барсукова Константин Кузьминых. – Якобы к нему обратилось неуказанное в обвинении лицо из числа видных политических деятелей, у которого было неприязненное отношение к общественной деятельности Галины Васильевны. И якобы Владимир Сергеевич обратился к Михаилу Глущенко (экс-депутат Госдумы, в 2013-ом пошел на сделку со следствием, указал на Кумарина как заказчика убийства. – Прим. ред.).

Защита и сам Барсуков с нетерпением ожидают, какие доказательства представит обвинение.

– Владимир Сергеевич такое обвинение не признает, – подчеркнул адвокат. – Мы его обоснованным не видим: никто к нему не обращался, и он ни к кому не обращался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За что «тамбовская» группировка расстреляла Галину Старовойтову

Весна 98-го. Улица Демьяна Бедного. Неприметная красная многоэтажка на окраине Петербурга. Здесь офис частного охранного предприятия «Благоверный князь Александр Невский». Заведует им бывший прапорщик ГРУ, а ныне авторитет Юрий Колчин, известный в определенных кругах, как Юра Брянский (подробности)

Автор «Бандитского Петербурга» – о приговоре Барсукову-Кумарину: «На самом деле эпизодов намного больше»

Владимиру Барсукову (Кумарину) – главе Тамбовской ОПГ, которая орудовала в Петербурге с конца восьмидесятых, – дали в сумме 24 года колонии строгого режима. Теперь «ночной губернатор», который и так сидит с 2007 года, выйдет на свободу, когда ему будет 87 лет (подробности)