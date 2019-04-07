Дацик сразится с Артемом Тарасовым 15 апреля

Бою, о котором так долго говорили в соцсетях, быть: 39-летний националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик выйдет на ринг против 28-летнего блогера ММА Артема Тарасова.

Соперник на десять лет моложе, на семь сантиметров ниже и в два раза легче 150-килограммового «Рыжего Тарзана». Пока Дацик сидел в тюрьме за «голый марш» проституток (с марта 2018-го, а до этого он был под арестом еще два года), его молодой оппонент одержал пять побед. Схватка с Тарасовым станет первой для Дацика после выхода на свободу.

– До боя с Дациком осталась ровно неделя! – написал сегодня вечером в соцсетях Артем Тарасов.

По задумке, бой, который пройдет в Москве, будет закрыты для публики За участие в нем оба бойца получат не только пиар, но и солидные гонорары. Как сообщают организаторы, сам бой пройдет 15 апреля, а в «ЮТюбе» его покажут 16 апреля. Не исключено, что бой транслируют в прямом эфире, но широкой публике пока об этом не сообщают.

– Бой точно будет, – отмечает Тарасов в сети.

Дацик о датах, которые менялись уже несколько раз, не говорит: ограничивается тем, что выкладывает в сеть записи своих тренировок.

Вячеслав Дацик прославился в 2007 году серией нападений на салоны сотовой связи. «Рыжего Тарзана» признали невменяемым и отправили лечиться, но из психлечебницы он сбежал. И направился прямиком в Норвегию (на веслах), где попросил политического убежища. Вскоре суд Осло признал Дацика виновным в незаконном хранении оружия, а после отсидки (восемь месяцев) его экстрадировали домой, в Россию. В декабре 2012-го прямо на границе Дацика арестовали. За разбои его приговорили к пяти годам за решеткой и освободили весной 2016-го.

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