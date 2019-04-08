«Мы летели по тоннелю вечно»: На суде по теракту в метро Петербурга продолжаются допросы пострадавших

Заседание по теракту в метро Петербурга в понедельник, 8 апреля, началось в Ленинградском военном окружном суде с задержкой: подсудимых с опозданием доставили из "Крестов".

Сегодня на допрос явились пятеро потерпевших. 37-летний Михаил Володько зашёл на "Невском проспекте": ехал на "Московские ворота" оформлять ОСАГО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

- Дошел до середины платформы, зашел в поезд, - вспоминает Михаил. - На "Сенной" часть народа вышла, я сел. Проезд тронулся. Взрыв. Потерял сознание. Прошел в себя - вокруг темно, все в человеческих останках... Выбрались через окно и стали пешком подниматься по эскалатору.

Сергей Малюков потерял в теракте дочь - 18-летнюю студентку акушерского колледжа Ксюшу. В то утро девушка поехала на учебу, а потом должна была встретиться с женихом. Отец направился на работу. О том, что Ксюша мертва, родные узнали только на следующий день, 4 апреля.

- У меня дочка погибла, - сказал Малюков, неохотно давая показания. - Мне нечего сказать. Я пришел, чтобы просто посмотреть на этих людей.

20-летний Дмитрий Глазков спустился в метро на "Горьковской". Нужно было пересесть на "красную" линию. Парень был в наушниках, ни на что внимания не обращал.

- Вдруг справа - вспышка, - рассказывает молодой человек. - Очнулся на полу, почувствовал запах гари. Натянул на лицо куртку. Подошёл к людям, вместе выбрались через окно двери.

Молодая Олеся Царапина возвращалась домой, на "Звездную", из Александро-Невской лавры. На пересадке на "синюю" ветку успела вбежать в вагон.

- Когда прогремел взрыв, все было как в тумане, как в мареве, - вспоминает Олеся. - Поезд продолжал ехать. Когда я вышла на "Технологическом", то увидела людей в человеческой плоти. Забыть никогда не смогу...

Женщина направилась в сторону дома пешком. Теперь она понимает, что была в шоке. Через несколько дней Олеся обратилась в больницу. Ей установили лёгкий вред здоровью.

65-летняя Наталья Кирилловна направлялась на съёмки детского праздника на "Чернышевской". Спускаясь на "Выборгской", пенсионерка услышала объявление, что "Площадь Восстания" закрыта (там как раз обследовали второе взрывное устройство), - и решила поехать через "Технологический институт".

- Села и стала рассматривать людей, - вспоминает женщина. - Один из молодых людей привлек мое внимание: он был одет в девчачью персиковую куртку, синюю шапку крупной вязки. Глаза были скрыты за очками, но в них виднелось совершенное безумие.

На "Сенной" странного парня - террориста-смертника Акбарджона Джалилова - сдвинула от пенсионерки толпа.

- Это было так страшно и больно, - описывает Кириллова момент взрыва. - Я упала, схватила маленькую девочку, которая сидела рядом. Я орала. Орали все. На миг потеряла сознание, а когда открыла глаза, поезд несся в полной темноте, и висела страшная тишина. Мы летели по тоннелю вечно. Я все думала: только бы не остановились, иначе, если пожар, мы все сгорим.

Кириллова потеряла сознание во второй раз и очнулась от возгласа: "Вы живы?!". Передала в окно девочку, бабушку с внуком. Осмотрелась. На груде человеческих тел лежала голова в синей шапке.

- Мы шли к эскалатору, и рядом шагала девушка, держа свое лицо в руке (Эвелина Антонова. - Прим. ред.), - вспоминает женщина. - Прошло два года. Я продолжаю лечиться до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700867" frameborder="0"></iframe> Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга.Артем КИЛЬКИН

В перерыве мать подсудимого Яркинай Мирзаалимова рассказала, что вместе с супругом впервые за два года встретилась с сыном. Часовое свидание началось со слез.

- Смотрит на меня - и будто не верит, - рассказывает мать, промакивая глаза платком. - Говорит: "Мама, отец, не оставляйте меня!..". Какие же это террористы?! Террористы не плачут. Невинные несчастные дети.

Следующее свидание с сыном состоится через две недели.

Заседание продолжили протоколами осмотра и результатами опознания погибших. Так, кукольница Ирина Медянцева, которая по воле судьбы закрыла собой дочь Алену, погибала в течение часа. А Сергей Постнов, который скончался уже в больнице, получил около 130 осколочных повреждений. 27-летнюю Анжелику Свистунову просто разорвало пополам: криминалисты исследовали два фрагмента тела - верхнюю и нижнюю...

В завершении заседания Каримова попросила принять заявление о противоправных действиях в отношении нее в Лефортово. Подсудимая утверждает, что там ее навещали, угрожая, незнакомые люди - "оперативники, которые меня подставили: они присутствовали при обысках". Об этом судья предложил поговорить на следующем заседании. Также единственная обвиняемая-женщина пожаловалась на то, что конвой больно заламывает ей руки.

Процесс продолжится в четверг, 11 апреля.

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