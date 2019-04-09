«Стриптиз для детей»: петербурженка пожаловалась на акробатов в цирке

Кто только не жаловался на цирк: и депутаты, требовавшие не пускать на представления детей из-за жестокости шоу и зоозащитники, которые хотят прекратить эксплуатацию животных. Теперь к ним добавились строгие родители, обвинившие циркачей в излишнем эротизме. Особенно мамочку из Петербурга возмутили коротенькие юбки акробаток.

- Очень быстро эти акробатические этюды стали похожи на танцы в мужском клубе. Это что, детская версия стриптиза? Зачем малышам это показывать? Считаю, что подобному разврату не место в цирке! - говорится в обращении женщины к уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

Родителям стоит заранее подумать, брать или не брать малышей на представление.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед детьми стыдно!

По словам озабоченной родительницы, ее четырехлетняя дочь по малолетству ничего не поняла, а вот детям постарше было не по себе.

- Не буду описывать свой стыд перед детьми и желание провалиться. Ладно маленькие – не испорченные, не понимают. Но ребята постарше, начальная школа, сидели и ерзали! Видно было, что им самим неловко, - приводит впечатления после похода в цирк возмущенная заявительница.

С одной стороны, такая жалоба - абсурд, ведь программа одобрена центральным художественным советом Росгосцирка, в ведении которого находится петербургский филиал и с успехом идет в других городах. К тому же сама гимнастка, исполнявшая «развратный» номер - представительница заслуженной цирковой династии. Но жалоба есть жалоба, поэтому канцелярия детского обмудсмена обратилась за разъяснением в сам цирк.

- Пилон на манеже и под куполом – исторический цирковой жанр, такой же, как воздушная гимнастика, акробатика и так далее. Ведь когда циркачки делают фигуры на кольцах или трапеции, никто не считает, что это зрелище несет в себе какой-то сексуальный подтекст, - гласил ответ руководства цирка.

В цирк люди приходят за яркими красками и эмоциями. И одежда артистов - часть представления.Фото: Артем КИЛЬКИН

Если цирк - разврат, что тогда балет или фигурное катание?

И действительно, странно обижаться на то, что гимнастка выступает на высоте в облегающем трико и короткой юбке - это элементарные нормы безопасности, чтобы одежда не мешала и не цеплялась. Не может же воздушный акробат крутить сальто в парандже.

Впрочем, восприятие у всех индивидуальное, поэтому и возникают подобные коллизии. Желание родителей оградить ребенка от вредной информации понятно, но ведь есть разумные рамки. Если видеть во всем угрозу для детской психики, то нельзя смотреть фигурное катание, балет и художественную гимнастику, а пляжный волейбол и вовсе стоит запретить.

- Это не значит, что защищать детей от потенциально вредоносной информации не нужно. Однако если речь идет о массовом культурном продукте, таком, как цирковые представления, театральные постановки, мюзиклы, выставки и так далее – решение должно принимать профессиональное экспертное сообщество. А родителям нужно заранее оценить, стоит ли вести на него своего ребенка, - подытожила ситуацию детский омбудсмен Светлана Агапитова.

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