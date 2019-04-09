2019-04-09T20:36:23+03:00
Звезды

Новая «любовница» Аршавина оказалась замужем: «Разводиться не собираюсь, даже ради Андрея»

Евгения из Петербурга рассказала, что ее связывает с известным футболистом
Мила БУКЕ
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Андрей Аршавин никогда не отказывает поклонницам в фото.Андрей Аршавин никогда не отказывает поклонницам в фото.Фото: Илья СМИРНОВ
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Экс-футболист и многодетный отец Андрей Аршавин вот уже несколько месяцев находится в процессе развода со своей последней женой Алисой Казьминой. Адвокаты супругов предъявляют друг другу взаимные требования, в то время как сами «виновники» процесса в суд не являются. Казьмина занята воспитание троих детей, а самого Аршавина в это время можно часто встретить в ресторанах Петербурга. Накануне его спалили с очередной незнакомкой модельной внешности. Девушку тут же записали в любовницы Аршавина, но, как оказалось, поспешили. «КП»-Петербург» разыскала таинственную брюнетку, которая подробно рассказала, что ее связывает с Андреем.

Вот из-за этого снимка Жени с Аршавиным и начался весь сыр-бор. Фото: СОЦСЕТИ

Вот из-за этого снимка Жени с Аршавиным и начался весь сыр-бор.Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что девушку зовут Евгения, она замужем, воспитывает сына и сейчас пребывает в шоке от того, чем обернулось безобидное селфи с Аршавиным.

- В Петербурге у нас есть любимые места, в которые мы всегда ходим, там часто видим Андрея, можно сказать, что в лицо друг друга уже хорошо знаем, - призналась «КП» Евгения. - В тот вечер мы просто сделали фото с Андреем, причем, не только я, но и моя подруга, с которой мы там были. Я выложила снимок в Instagram и началось…

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Подруга Евгении также сделала селфи с Андреем, но ее в "любовницы" записывать почему-то не стали
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Несчастной девушке тут же посыпались сообщения от неизвестных женщин с издевательскими комментариями, а СМИ, подхватив новость, окрестили Женю той самой разлучницей, из-за которой Аршавин поскорее хочет развестись с Казьминой.

- Я не его девушка, у меня с этим человеком абсолютно ничего нет! - восклицает Евгения. - Не думала, что обычное фото приведет к такому кошмару. Не дай Бог сфотографироваться с каким-нибудь футболистом или хоккеистом - заклюют сразу!

От прошлого брака с Юлией Барановской у футболиста трое детей. Фото: www.instagram.com/andrey.arshavin10

От прошлого брака с Юлией Барановской у футболиста трое детей. Фото: www.instagram.com/andrey.arshavin10

Муж Евгении, узнав, что его жену записали в любовницы экс-зенитовца, отнесся к произошедшему с пониманием, даже посмеялся.

- У нас с мужем все хорошо: любим друг друга, воспитываем сына. Разводиться не собираюсь, даже ради Аршавина! - улыбается Евгения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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