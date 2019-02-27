Адвокат Казьминой: «Аршавин заинтересован в быстром разводе»

Сотрудники судебного участка № 97 Санкт-Петербурга, пожалуй, никогда не видели столько журналистов на своих процессах, как 26 февраля. Ажиотаж возник в связи с первым заседанием по делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его пока еще жены Алисы Казьминой. Супругу спортсмена приехали защищать сразу три столичных адвоката: Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Интересы экс-футболиста защищает один адвокат Северной столицы Виктория Савицкая. Сами виновники встречи в зале суда так и не появились

- Ходатайствую, что слушание было закрытым, - сразу после начала заседания суда заявила Савицкая.

- Протестуем, - возразил Добровинский.

Однако судья поддержала просьбу представителя Аршавина и выгнала всех посторонних из зала. Дальнейшие подробности стали известны только после окончания слушания.

- Вскрылись новые подробности, из-за этого мы «переезжаем» в районный суд города Красное село, - сразу после суда пояснил Добровинский. - Развод пока не состоялся, и не ждите его раньше, чем через несколько месяцев.

О новых подробностях адвокаты распространяться не стали, уточнив, что это судебная тайна.

Адвокаты Алисы Казьминой приехали из Москвы, чтобы представлять ее интересы.Фото: Людмила ИЛЬИНА

- Могу сказать одно: Аршавин был крайне заинтересован, чтобы развод произошел быстро, - пояснила «КП» - Петербург» Марина Дубровская. - У нас есть предположение, что у него сейчас новая пассия и ему необходимо получить штамп о разводе как можно скорее. Хотела бы я вам все рассказать, но вы сами все видели вчера. Та сторона не захотела, чтобы суд был открытым, и все журналисты услышали это безобразие.

Сама Алиса на первое слушание не явилась, однако обещала присутствовать на следующем.

- Алиса очень хотела выступить, но пока ее эмоциональное состояние не позволяет это сделать, - уверяет Дубровская. - Я надеюсь, к следующему заседанию она приедет. Она многое может рассказать…

Следующая встреча в суде состоится не раньше двадцатых чисел марта.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина вот уже несколько месяцев не живут вместе. 21 января 2019 года бывший игрок ФК «Зенит» подал на развод. В свою очередь сама Казьмина написала на супруга заявление в МВД, а позже и в ФСБ. Он забрал у нее автомобиль и якобы угрожал. По словам адвоката Алисы, машина, которую Аршавин бесцеремонно угнал, зарегистрирована на его мать. Так что при разводе Казьмина ее все равно не получила бы.

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