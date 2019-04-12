Подростка, устроившего поджог уникальной церкви в Карелии, отправили на лечение

В Республики Карелия следователи продолжают разбираться в пожаре в городе Кондопога, где сгорела церковь «Успения господня» XVIII века. Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе.

Ранним утром 10 августа храм вспыхнул как спичка. Поджог храма оказался шоком для всех местных жителей. Но не менее следователей удивила и личность «пиромана». Им оказался 15-летний подросток из Петрозаводска Иван (имя изменено – прим.ред.). Парень сам признался в преступлении и, судя по всему, не раскаивается.

Церковь планируют восстановить Фото: Кондопога#говорит

Иван оказался поклонником сатанизма. Свою страницу в социальной сети Иван превратил в настоящий «храм сатаны». Именно так называется одна из групп парня. Подросток активно постил оккультные картинки и подписывался на группы типа «Орден Тьмы», «Восход Люцифера». Парень настолько увлекся культом, что, по рассказам друзей, «пил кровь, хотел зарезать брата и одноклассника».

На задержанного сразу же возбудили уголовное дело за уничтожение объекта культурного наследия и направили на судмедэспертизу, чтобы проверить на вменяемость. И сейчас уже готовы ее первые результаты.

- Подросток действительно прошел медэкспертизу, - подтвердили "КП-Петербург" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия. - Он получает необходимую медицинскую помощь, которая есть у него по показаниям. Остальных деталей мы не разглашаем.

Подросток раньше увлекался компьютерными играмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В самом СКР от комментариев отказываются.

- Мы ни в коем случае это не комментируем, - поясняют в СУ СКР по Республике Карелия. - Расследование уголовного дела продолжается.

Если экспертиза признала парня невменяемым, то по решению суда ему грозит принудительное лечение в психбольнице.

Сейчас церковь хотят восстановить. Проект реставрации Успенской церкви в Кондопоге, сожженной юным сатанистом в прошлом августе, будет готов до конца года.

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

СПРАВКА «КП»

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, построенная в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании, была уникальной. Ее охраняли на федеральном уровне: она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, высота достигала 42 метров.

Пожар в храме-памятнике начался 10 августа. Подросток быстро попал в число подозреваемых в поджоге. Ради безопасности парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

В конце августа благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл сбор на воссоздание храма. На данный момент собрано почти 5,8 миллиона рублей.

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