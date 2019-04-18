2019-04-18T19:35:24+03:00
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге BMW сбил четырех пешеходов: Один человек упал в реку

Иномарка снесла дерево и сама чуть не оказалась в воде [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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На Невском проспекте в Петербурге BMW сбил четырех пешеходовНа Невском проспекте в Петербурге BMW сбил четырех пешеходовФото: СОЦСЕТИ
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И снова на Невском проспекте в Петербурге произошло страшное с пострадавшими пешеходами в четверг, 18 апреля. На этот раз водитель аварийного автомобиля врезался в толпу людей с такой скоростью, что раскидал их по набережной реки Фонтанки, а один человек даже упал в воду. Спасатели уже на месте, как и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

Автомобиль влетел в пешеходов на Невском проспекте.

- BMW чуть-чуть не хватило скорости, чтобы пробить ограждение и упасть в Фонтанку, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Аварией сейчас занимается полиция Петербурга. ДТП произошло около 16:45 на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, совсем рядом с Аничковым мостом. Как именно произошло столкновение легковых автомобилей, пока что не известно. По словам свидетелей, BMW ехала на красный свет светофора. В результате он вылетел на пешеходную зону и сбил четырех человек.

- Одного человека машина сбила в воду вместе с деревом. Его достали с помощью экипажа прогулочного катера, - поведали очевидцы.

Один из пешеходов от удара упал в Фонтанку Фото: СОЦСЕТИ

Один из пешеходов от удара упал в ФонтанкуФото: СОЦСЕТИ

Сообщается, что пострадал пассажир BMW. Еще у одной женщины разбита голова, у того, кто вылетел в воду – разбито лицо и проблемы с ногой. Еще один пострадавший лежит и не может шевелить нижней частью тела. Сотрудники скорой помощи осматривают пешеходов и госпитализируют их по больницам.

Также автомобилисты сообщают, что на набережной Фонтанки от цирка в сторону Невского проспекта образовалась плотная пробка. Сейчас там работают правоохранители и эксперты для того, чтобы установить причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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