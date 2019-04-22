«Судьба все-таки есть»: Мать жертвы каннибалов рассказала, как восприняла смерть обвиняемого в убийстве сына

История с 12-летней школьницей и ее 22-летним подельником-бойфрендом Антоном потрясла всю Россию. Парочка жестоко расправились 21-летним работником магазина Александром из Ленобласти, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал». Именно эта роковая картина была последней в списке видеозаписей жертвы. Парень даже не предполагал, что сам станет героем сюжета фильма ужасов.

С 21-летним Сашей пара познакомилась в кафе. Работник магазина жил один в доме, который ему достался после смерти отца. К себе в гости парень часто пускал приятелей. А новым знакомым негде было ночевать. Школьница сбежала из дома и сама приехала в Петербург из Сочи. А Антон пережил самоубийство своей подруги. Отчаявшись, он перестал снимать квартиру. Со школьницей из Сочи он познакомился в соцсетях. Новые знакомые стали скитаться вместе, пока не познакомились с будущей жертвой. Отказать в приюте Александр им не смог. Это и стало для него роковым.

Саша часто пускал к себе людей на ночлегФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По одной из версий, конфликт у Саши с гостями начался, когда хозяин дома оскорбил девочку, что она слишком рано начала половую жизнь со своим другом. Это, возможно, и сыграло ключевую роль. По другой версии, пара заплатила парню деньги за ночлег, а он потребовал еще. Как бы там ни было, Сашу убили, над его телом жестоко надругались. Вскоре полиция задержала беглецов.

Антона сразу же отправили в СИЗО ждать суда. А его юную подругу в центр для несовершеннолетних. Удивительно, но в преступлении раскаялся лишь старший из подозреваемых.

- Парень сожалел о своем поступке, а девка – нет, - вздыхала мама Александра Галина. – Якобы ее назвали малолетней … [проституткой]. Из-за этого все и произошло. Ее в клинику должны определить. Думаете, нормальный человек это сделает? Ее родственники с нами так и не связались. Мать этой школьницы сказала, что приедет из Сочи к нам только в том случае, если ее дочь отпустят, чтобы забрать домой. Скоро это произойдет. Ведь она еще слишком молодая для уголовной ответственности. Но мы бы хотели, чтобы виновных наказали по всей строгости закона.

Девочке не грозит уголовная ответственностьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, теперь наказывать уже некого. Недавно Антон скончался, так и не дождавшись суда. По одной из версий, во время попытки самоубийства он получил травмы, от которых позже скончался. Судя по всему, парня терзали муки совести.

- Нам позвонили и сказали, что уголовное дело, скорее всего, будут закрывать, - объяснила "КП" мать жертвы. - Обвиняемый парень скончался, а школьница слишком мала для ответственности. Что я могу сказать, мне все равно, что там случилось с этим обвиняемым. Судьба все-таки есть, она сама им распорядилась!

Уголовное дело, судя по всему, будет прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Антон приехал в Петербург с АлтаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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