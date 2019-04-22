Бизнес-омбудсмен призвал защитить газетные киоски и автостоянки от сноса

Малый и средний бизнес- основа экономики любого здорового общества. Предприниматели, которые имеют возможность работать и зарабатывать, обеспечивают не только трудовые места, но и платят налоги в бюджет. Как идут дела у коммерсантов в Петербурге, бизнес-омбудсмен Александр Абросимов обсуждал на встрече с чиновниками в Смольном.

- Жалоб меньше. чем в 2017, но их все еще много. За 2018 год бизнесмены обращались за поддержкой 836 раз. И большинство из них касаются работы Комитета имущественных отношений, - приводит словам Абросимова кореспондент "КП-Петербург".

Бизнес-омбудсмен напомнил, что чаще всего от действий различных ведомств страдают предприниматели, работающие на городской земле с бессрочным договором аренды. Они самые уязвимые, ведь город может расторгнуть соглашение в любой момент. Чтобы не разрушить бизнес, нужен индивидуальный подход

- Предлагаю создать рабочую группу из представителей исполнительной власти и бизнес-сообщества, чтобы исследовать работу комитета, в частности, случаи сносов, - отметил Абросимов, намекая на скандальный демонтаж киосков с прессой. - Сносят, например, автостоянки. Но у нас и так сложная ситуация с парковками, особенно в спальных районах. А на освободившихся местах появляются в результате стихийные стоянки и свалки.

Такой подход должен защитить коммерсантов, о чем ранее уже говорил врио губернатора Петербурга .

- К бизнесу нужно относиться внимательно, - заявил Александр Беглов, сравнив предпринимательство с деревом, а власть с садовником.

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