Повод есть, но вы держитесь: Как в Петербурге сносили газетные киоски

Красивые, современные, удобные. Несущие информацию в массы. И, между прочим, пополняющие городскую казну. Но всех этих плюсов киоскам и павильонам с печатной периодикой, видимо, недостаточно: война против них, хоть и за закрытыми дверями кабинетов, продолжается. «Комсомолка» решила отойти от попытки понять мотивы чиновников и просто собрала факты.

ЭТАПЫ ВОЙНЫ ЗА КИОСКИ

До 2015 года: киоски и павильоны стоят по бессрочным договорам аренды земельных участков; единая система отсутствует, и, следовательно, происходит неразбериха, расцвет нелегальной торговли.

2015 год: введение единой схемы размещения НТО (нестационарных торговых объектов); киоски и павильоны, соответствующие требованиям (их внешний вид согласовывал Комитет по градостроительству и архитектуре), ставят по договорам размещения НТО, их заключают на три года; с этих пор в городе работают одновременно новая и старая системы.

2017 год: попытка властей «зачистить» стометровую зону у вестибюлей метро в целях безопасности; прессу, цветы и билетные кассы удалось отстоять.

2018 год: новые договоры истекают; распространители пытаются продлить их, но сталкиваются с отказами, причем даже добросовестные; причины – ошибки в самой схеме (размещение участков на газонах или в зоне инженерных коммуникаций) и отсутствие методики ее использования (например, требование торговать прессой минимум на 70 процентов объекта есть, но как высчитывать этом объем, непонятно; новое понятие «павильон» есть, но не каждый комитет воспринимает его как синоним слова «киоск»).

3 августа 2018 года: первая «жертва» – павильон у станции метро «Электросила».

Сентябрь 2018 года: в действие вступает новый ГОСТ, в связи с которым имущественный блок массово не продлевает договоры; распространители обращаются к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и в Госдуму.

Октябрь 2018 года: опасность сносов отступает; Росстандарт объясняет петербургским чиновникам, что они неправильно трактовали новый ГОСТ; запущен процесс передачи всех полномочий по размещению газетных НТО в городе Комитету по печати.

10 января 2019 года: внезапно под кувалду попадают 8 объектов.

11 января 2019 года: врио губернатора Петербурга Александр Беглов вводит мораторий на снос киосков.

СУДЬБА КИОСКА

На последнем заседании согласительной комиссии, куда входят представители всех районов и заинтересованных комитетом, решали судьбу 213 НТО. Вопрос поставили ребром: оставить в схеме или исключить? Основаниями для того, чтобы сказать «нет» на просьбу о продлении договора размещения НТО, стали внезапно обнаружившиеся инженерные коммуникации, газоны и помехи проходу пешеходов по тротуару.

Карта киосков, будущее которых обсуждали на последней комиссииФото: Юлия РАФИКОВА

Данные по сетям крупнейших распространителей города с введения Схемы размещения НТОФото: Юлия РАФИКОВА

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«Горячая» стадия войны за петербургские киоски и павильоны с прессой пройдена: еще в конце прошлого года на снос наложили мораторий, изменения в федеральном законе городским чиновникам объяснили, а местные правила пообещал довести до ума Комитет по печати (подробности)