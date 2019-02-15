«Жизнь станет скучнее»: Что читатели думают об исчезновении газетных киосков в Петербурге

«Горячая» стадия войны за петербургские киоски и павильоны с прессой пройдена: еще в конце прошлого года на снос наложили мораторий, изменения в федеральном законе городским чиновникам объяснили, а местные правила пообещал довести до ума Комитет по печати.

Но подпольная война продолжается. На ежемесячных комиссиях, где корректируют схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов), газетные киоски и павильоны то и дело становятся «вне закона» по формальным причинам. «Комсомолка» спросила, что думают об этом сами читатели.

ЗВЕЗДЫ – О КИОСКАХ

Василий ГЕРЕЛЛО, солист Мариинского театра, Народный артист России:

– Я за любой закон. Если киоски стоят законно, если они вписываются в наш потрясающий город, то и пусть стоят. Если павильоны как в Париже, как в Риме, то это красиво. А вот если это какой-то «Черкизон» с нелегальными торговцами овощами и фруктами, если это самострои, то нужно, конечно, что-то делать. Мне киоски с прессой не мешают. Народ к ним привык, читает. Я за любой кипеш, но только по закону.

Андрей УРГАНТ, актер, телеведущий:

– Когда у меня рядышком с домом, на Литейном, стоял киоск, я пользовался им регулярно. Там всегда были свежие газеты, телепрограммы. Это было очень удобно, мне это нравилось. Еще там продавались марки, значки, немного сувениров. Этот киоск был эдакой достопримечательностью нашего города. Жаль, что он по какой-то причине не сохранился. Теперь я киосков не встречаю. Зачем их убирают? По-моему, они никому не мешают.

Сергей СЕЛИН, актер, заслуженный артист России:

– Наши чиновники чудят постоянно. Видимо, это их сверхзадача: показывают, мол, «мы тут есть, мы работаем!». А то, что не на пользу… Не так часто, но киосками я пользуюсь. В основном, теми, что на вокзалах и в аэропортах: по-другому никак, по дороге не успеваешь. Причины убирать газетные киоски и павильоны мне совершенно непонятны. Вид они что ли портят? А я вот слышал, что палатки со едой собираются на улицах выставлять. Печать убирают – чебуреки с шавермой разрешают!

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Алина СОСИНА:

– Киоски и павильоны «Первой полосы» – слишком удобная вещь, и, если их не будет, не знаю, как можно будет выжить. Люди опаздывают, бегут. И это единственное место, где можно и поесть купить, и попить, и газету, и журнал. Если бы не они, я бы, наверное, и не ела: пришлось бы идти в продуктовый, стоять очередь – проще бежать дальше, не поевши! Зачем убирать киоски и павильоны, даже предположить не могу. Ведь они платят налоги, аренду. Вот бы чиновники сами попробовали поездить на метро и ни разу не воспользоваться ими.

Арина ИНЬКОВА:

– Мне киоски и павильоны с газетами нужны для быстрой покупки прессы, когда куда-то спешу. Частенько захожу туда и за сладостями. Не было бы киосков – может быть, и не покупала столько конфет, экономила бы деньги. Но все равно не понимаю, зачем лишать людей такой удобной вещи. Инициатива чиновников мне не нравится. К тому же, распространители платят налоги, а это только плюс для властей и всего города.

Наталья ГОЛОВЕШКИНА:

– Киоски и павильоны очень нужны обыкновенным петербуржцам: они давно превратились в символ города. Возможно, чиновники видят в них угрозу безопасности. Может быть, они, по их мнению, занимают много места. Но это самый удобный способ купить прессу, причем выбрать ее из богатого ассортимента. Я захожу за газетами и журналами три-четыре раза в неделю точно. Закроются – придется искать свои журналы где-то в другом месте. Или вообще прекращать читать.

Сергей СОКОЛОВ:

– Я консерватор: привык, чтобы ничего не менялось. Мне нравится, выходя из метро, привычно подходить к павильону и покупать газету или журнал, а не бежать куда-то для этого. Бывают в своем любимом павильоне раз в неделю. Может, чиновники просто хотят киоски и павильоны чем-то заменить? Все эти сносы и запреты явно не в целях безопасности. Пусть лучше оставят киоски там, где они стоят уже не один год.

Галина ЯКОВЛЕВА:

– Мне уже 72 года, со мной уже, честно говоря, можно и не считаться: пусть делают, как лучше молодежи. Но для меня наш ларечек у дома очень удобен. Не надо заходить в большой магазин, стоять большую очередь и тратить много денег на лишние продукты, которые не очень-то и нужны, но красиво разложены, да еще и со скидкой для пенсионеров: в ларечке я покупаю только то, что мне нужно.

Кирилл СЕЛИВЕРСТОВ:

– Павильон или киоск – объект информативный: это возможность купить газеты, книги. А это просто необходимо. Лично я покупаю газеты, другие периодические издания, литературу. Конечно, и без киосков я бы выжил. Но жить стало бы немножечко скучнее. Прежде чем принимать решение о сносе, стоит посоветоваться с людьми. Но, думаю, на освободившихся местах просто хотят поставить что-то более выгодное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теперь законно: В Петербурге продолжают сносить киоски и павильоны с прессой

Газетные киоски и павильоны скрепя сердце пережили трансформацию КУГИ в КИО, угрозу появления госларька и запретную «стометровку» у вестибюлей метро. Вот, казалось бы, перешли на более прозрачную схему размещения НТО: продлевай договор и торгуй. Но распространители периодики массово жалуются, что с облюбованных мест их выселяют по надуманным причинам. Беда в самой системе, ущербность которой аукнулась спустя годы (подробности)

Новый ГОСТ не навредит газетным киоскам Петербурга

Киоскам и павильонам с прессой, стоящим на тротуарах Петербурга, бояться бульдозеров не стоит. Росстандар объяснил распространителям культурной столицы, а заодно и имущественному блоку Смольного, что означает новый ГОСТ (подробности)

Газетные киоски и павильоны Петербурга ищут защиты от сноса в Москве

Первой – и, к счастью, пока единственной – жертвой формальностей в законе пал газетный павильон у метро «Электросила». Его снесли вечером 3 августа. 26-метровое сооружение нового образца обошлось в два с половиной миллиона рублей (подробности)

В Петербурге подвели итоги битвы за газетные киоски

Баталия вокруг газетных павильонов и киосков Петербурга, которую развязал новый ГОСТ по безопасности дорожного движения, завершилась 31 октября. Росстандарт объяснил, что сносить киоски с прессой с тротуаров не нужно. А 12 ноября итоги битвы обсудили в петербургском Доме журналиста, где встретились представители комитетов, издатели и распространители (подробности)

Александр Беглов наложил мораторий на снос газетных киосков в Петербурге

Второй день «Комсомолка» рассказывает о сносе газетных киосков в Петербурге. 10 января среди бела дня на углу улицы Типанова и Московского проспекта начали варварски разбирать павильон печати. Без каких-либо предупреждений, не дав заранее освободить помещение и изрядно перепугав и работников и посетителей (подробности)