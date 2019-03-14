Ксения Собчак рассказала, почему рассталась с Виторганом

Вся страна уже несколько месяцев обсуждает личную жизнь 37-летней телеведущей Ксении Собчак. После пяти лет брака с актером Максимом Виторганом, пара распалась. О причинах развода оба молчали, пока Ксения не пришла на передачу «Секрет на миллион» на НТВ. Собчак решила рассказать всю правду о расставании с Максимом, о том, как сейчас складываются их отношения и какой мужчина занимает место в ее сердце сегодня.

- Я никого из семьи не уводила, мы же не про козу говорим. И вообще я против таких формулировок, - объяснила Собчак. - Будто в мире никто не разводится из-за того, что человек встретил кого-то еще...

Тогда телеведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева задала еще один вопрос своей гостье: «Любовь к мужу прошла?» Что ответила Ксения, зрители узнают 16 марта, когда и выйдет в эфир этот выпуск.

А еще светская львица поделится историей своей любви уже с бывшим мужем: расскажет, почему долгое время скрывала роман с ним. Также Ксения разоткровенничалась и призналась, почему у нее портятся отношения с матерью и познакомит зрителей со своими неизвестными родственниками.

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