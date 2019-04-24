Избитому в Петербурге хакеру по делу убийства следователя передали привет от друга, которого он сдал

В октябре 2018 года поселок Архангельское Московской области на время вернулся в лихие 90-е. Ранним утром прямо у дома расстреляли следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД Центрального федерального округа Евгению Шишкину. Киллер действовал методично – две пули в голову, после чего скрылся. Кровавой расправе предшествовали неоднократные угрозы Евгении.

Шишкина расследовала экономические преступления. Последнее ее уголовное дело – хакеры, похитившие 18 миллионов рублей. Преступники взламывали электронные ящики туроператоров, заказывали за их счет жд-билеты, а потом возвращали билеты в кассы, складывая денежки себе в карман. По делу проходили четверо человек, последнего из них Ярослава Сумбаева задержали в Грузии. По версии следствия, как мы писали ранее, именно он и организовал атаку на Евгению.

Сначала ей поступали недвусмысленные угрозы, потом кто-то поджег машину Шишкиной. А когда дело все-таки передали в суд, 49-летнего следователя убили…

Следователя убили в октябре в Москве

Киллером оказался 17-летний студент из Петербурга. Его, по одной из версий, наняли через даркнет – темный слой Интернета. Сейчас он дожидается суда в СИЗО Москвы. Подстрекателем по делу проходит еще один петербуржец – друг студента, который еще учится в школе.

О расследовании уголовного дела об убийстве следователя Шишкиной.

При этом угрозы во время следствия поступали не только следователю Шишкиной. Одним из участников «банды хакеров» был Роман Михайлов. Он единственный пошел на сделку со следствием и сдал всех подельников.

- Сначала обвиняемому поступали угрозы, а потом было совершенно нападение, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. – Вечером неизвестный побил обвиняемого у дома по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге. Жертве нанесли тяжкий вред здоровью. Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица.

Нападение на Михаилова попало на камеры Фото: СКР

Сейчас это подтвердил и сам Михайлов.

- Я разговаривал с Михаиловым, - рассказал «КП» адвокат Владимир Писарев. – Он мне сказал, что во время нападения ему передали привет от другого участника группировки Сумбаева.

Если вы узнали мужчину на видео, позвоните в следствие по телефону: 8 (965) 288-02-02.

О том, как был заказан киллер через даркнет, читайте в ближайшее время в расследовании «КП».

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