В Петергофе начали работу фонтаны

Легендарная столица фонтанов вновь оживает и встречает весну. Толпы горожан и туристов приехали в Петергоф 27 апреля, чтобы увидеть, как забьют водой Большой каскад с «Самсоном» в центре, «Тритон», «Нимфа», «Шахматная гора» и другие «знаменитости». Следом за Северной столицей, где первые фонтаны заработали 19 апреля, сезон открыли и в пригороде.

Традиционно запуск прошел под торжественную музыку. Большой каскад заиграл струями на солнце под гимн Санкт-Петербурга. Но субботнее пробуждение Петергофа только начало работы знаменитого музея. В этом году Весенний праздник фонтанов, который ознаменует открытие летнего сезона, пройдет 18 мая. К этому времени парки и аллеи зазеленеют, пышные клумбы наполнятся цветами, а водные скульптуры будут выглядеть еще торжественней.

В этом году гулять по Нижнему парку можно будет дольше.Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабное шоу в 2019-м посвятят 220-летию со дня рождения Пушкина. Театральные сцены и этюды развернутся в самом сердце Петергофа. А завершится церемония открытия, как и всегда, залпами салюта над Большим дворцом и одновременным пуском фонтанов.

А ЧТО ЕЩЕ?

Сезон 2019-го года в Петергофе будет особенным. А все потому что работать знаменитые фонтаны и парки будут дольше.

– Впервые в современной истории Петергофа вводится продленный режим работы Нижнего парка, – отметили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Так, прогуляться по его аллеям можно будет до 21:00 ежедневно. Кроме того, Большой каскад, «Самсон» и «Аллея фонтанов» в центральной части парка тоже будут работать дольше – до 20:15 каждый день.

Масштабное шоу открытия сезона фонтанов состоится 18 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

Распахнет свои двери до самого вечера и Большой петергофский дворец. Попасть в музей станет возможным до 21:00. В таком режиме он будет работать каждый день, кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца.

– После 18:00 льготные категории граждан России смогут войти в Нижний парк абсолютно бесплатно, – добавили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Все нововведения вступили в силу вместе с запуском фонтанов 27 апреля. Кроме того, уже распахнули двери все «летние» музеи Нижнего парка.

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