В Петербурге открыли сезон фонтанов

В Петербурге набирает обороты весна, а значит, пора выходить из зимней спячки и фонтанам. Первые из них заработали 19 апреля и украсили конец рабочей недели в городе.

По традиции открыл городской сезон фонтан в Ново-Манежном сквере. В этот же день к нему присоединились «Шар» на Невском проспекте и фонтаны у Казанского собора и Воронихинской решетки. Наполнившиеся водой чаши уже привлекли внимание и горожан, и туристов.

Традиционно среди первых заработал и фонтан у Казанского собора.Фото: Артем КИЛЬКИН

В выходные дни к работающим фонтанам в Северной столице добавятся еще десять. В том числе в парке имени 300-летия Петербурга, сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства и на 7-й линии Васильевского острова. Постепенно, в течение апреля, брызгами воды наполнятся и другие фонтаны Северной столицы.

– В День Победы по традиции начнет сезон большой фонтанный светомузыкальный комплекс на площади Ленина перед Финляндским вокзалом, – рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В этом году в Петербурге будут работать 50 фонтанов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в городе 105 фонтанов, за которые отвечает «Водоканал». В этом году из них будут работать 50. А остальные – на реконструкции или капремонте. Кстати, в 2019-м восстановят и три фонтана, за которые проголосовали горожане во время специального опроса Смольного. Это будут водные чаши в саду имени 30-летия Октября и Любашинском саду, а также фонтан «Мальчик и гуси» на проспекте Королева.

Главный праздник открытия фонтанов пройдет в Петергофе 18 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, главный праздник открытия сезона фонтанов пройдет в пригороде Петербурга. В Петергофе вода заиграет 27 апреля. В этот день заработают все «знаменитости» столицы фонтанов. И уже можно будет посмотреть и на Большой каскад, и на «Самсона, раздирающего пасть льва». А 18 мая пройдет традиционное шоу открытия сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петергофе показали, что скрывается под знаменитыми фонтанами

Перед открытием сезона специалисты проводят масштабную проверку труб (Подробности)