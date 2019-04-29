2019-04-29T21:06:28+03:00
Звезды

«Всякие негодяи распускают слухи»: Отец русской избранницы Джонни Деппа отреагировал на сообщения о «бегстве дочери из США»

Бизнесмен посоветовал не верить всему, что пишут о девушке
Роман ЛЯЛИН
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Полина по слухам новая избранница голливудской звездыПолина по слухам новая избранница голливудской звездыФото: СОЦСЕТИ
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Россиянке Полине Глен зарубежные таблоиды приписывают роман с самим Джонни Деппом. Русская красавица по слухам не только покорила сердце звезды "Пиратов Карибского моря", но и уже думает о свадьбе. Правда, пока свои отношения влюбленные не афиширует и никак не комментируют. Как бы там ни было, Полина Глен теперь стала одной из самых популярных танцовщиц. И каждый ее шаг привлекает внимание прессы.

Девушка родилась в Петербурге, здесь у нее была своя школа танцев. Ну а заработав денег, красавица рванула в США. Мама Полины работает ветеринаром. У нее свой бизнес, кроме врачебной практики Ирина Глен продает оборудование для рентгена. Женщина активно путешествует по Европе. Отец девушки сейчас живет отдельно. Бизнесмен Геннадий Глен занимается защитой прав потребителей. Всемирная слава семье далась тяжело. Почти каждый день родственников атакуют десятки журналистов. Но от всех комментариев семейство отказывается.

Недавно Полину Глен заметили в Петербурге. Девушка здесь проводила мастер-класс. Видео со своими танцами и геотегом - Петербург - она опубликовала в свои социальных сетях. И западные таблоиды живо отреагировали заголовками: "Девушка сбежала в Россию и прячется от свалившейся славы в квартире отца". Чтобы узнать информацию из первых уст, мы обратились за комментарием к главе семейства.

polinaglenpolinaglen
Where you been this summer? Me- Italy
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- Всякие негодяи распускают слухи, не слушайте их, - пояснил Геннадий Глен "КП-Петербург".

Где сейчас находится Полина, отец девушки уточнять не стал.

Танец русской невесты Джонни Деппа .

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Русская невеста Джонни Деппа сама может организовать свою свадьбу

Отец же русской красавицы, тем временем, признался «КП», что еще никогда не был в США (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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