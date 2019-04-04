«Зенит» – чемпион: Тысячи фанатов встретили команду в Пулково

Настоящее безумие, несколько тысяч фанатов, скандирование и фаеры. Небо над Северной столицей, кажется, окрасилось в красный цвет. Город ликует: «Зенит» - чемпион! Так самые преданные фанаты встретили любимую команду в Пулково. Несмотря на погоду – дождь и порывы ветра – в Петербурге настоящая жара!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706832" frameborder="0"></iframe> ФК Зенит стал чемпионом России по футболу: Победу празднует весь Петербург.

В честь зенитовцев в Петербурге зажгли Ростральные колонны.Фото: Артем КИЛЬКИН

О своей победе сине-бело-голубые узнали буквально в небе. Команда возвращалась домой после игры с «Ахматом» в Грозном. После известия о том, что петербуржцы досрочно оформили победу в чемпионате России, болельщики ринулись к аэропорту со всех концов Петербурга.

"Зенит" в статусе чемпионов прибыли в Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока самолет чемпионов подлетал к Северной столице, город уже начал праздновать футбольное событие. В честь «Зенита» в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Сергей Семак выиграл чемпионат России вместе с "Зенитом" в четвертый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

Затем в традиционный цвет команды из города на Неве окрасился и Лахта Центр. «Поздравил» зенитовцев и родной стадион команды. «Газпром арена» этой ночью подсветили золотым цветом.

Сине-бело-голубые досрочно оформили победу в чемпионате России.Фото: Артем КИЛЬКИН

zenit_spb Тот самый момент That moment #ВКаждомИзНас

Напомним, что 4 мая «Зенит» досрочно заполучил первое место по итогам чемпионата России – за три тура до конца соревнования. «Помог» в этом петербургской команде тульский «Арсенал», который неожиданно обыграл «Локомотив». Последний вместе с сине-бело-голубыми был в лидерах таблицы. Но отрыв петербургской команды составлял восемь очков. После ничьей с «Ахматом» «Зенит» имел на счету 58 очков в 27 турах.

Этой ночью Петербург не спит.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706833" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге в ночь на 5 мая отмечают победу Зенита в чемпионате России по футболу.Артем КИЛЬКИН

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