2019-05-04T22:56:12+03:00
Спорт

В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и подсветили Лахта Центр

Фанаты встречают сине-бело-голубых в Пулково
Евгения МОСКВИНА
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Петербург празднует победу "Зенита" в Чемпионате России.Петербург празднует победу "Зенита" в Чемпионате России.Фото: Петр КИБЕР
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Пока петербургская команда под ликование болельщиков подлетает к Петербургу, город уже начал праздновать победу «Зенита» в чемпионате России. Сине-бело-голубые возвращаются в Северную столицу после встречи с «Ахматом» в Грозном. А в это время в честь зенитовцев уже зажгли Ростральные колонны.

«Присоединился» к всеобщей радости петербуржцев и Лахта Центр. Небоскреб подсветили традиционными для «Зенита» цветами. И, конечно, «поздравил» петербургскую команду и родной стадион. «Газпром арена» в эту ночь тоже светится – победным золотым цветом.

Несмотря на неприветливую погоду – дождь и порывы ветра – ночь у болельщиков «Зенита» тоже выдастся горячей. Фанаты уже бросились со всех уголков Петербурга в Пулково, чтобы встретить своих чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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