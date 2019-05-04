В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и подсветили Лахта Центр

4 Май 22:48 2019-05-04T22:56:12+03:00

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Пока петербургская команда под ликование болельщиков подлетает к Петербургу, город уже начал праздновать победу «Зенита» в чемпионате России. Сине-бело-голубые возвращаются в Северную столицу после встречи с «Ахматом» в Грозном. А в это время в честь зенитовцев уже зажгли Ростральные колонны.

«Присоединился» к всеобщей радости петербуржцев и Лахта Центр. Небоскреб подсветили традиционными для «Зенита» цветами. И, конечно, «поздравил» петербургскую команду и родной стадион. «Газпром арена» в эту ночь тоже светится – победным золотым цветом.

Несмотря на неприветливую погоду – дождь и порывы ветра – ночь у болельщиков «Зенита» тоже выдастся горячей. Фанаты уже бросились со всех уголков Петербурга в Пулково, чтобы встретить своих чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU