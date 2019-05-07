2019-05-07T14:47:38+03:00
Дом. Семья

Прохожий нашел в центре Петербурга умирающую дикую сову

Уральская неясыть без сознания лежала на земле, окруженная воронами [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурге прохожий нашел полуживую совуВ центре Петербурге прохожий нашел полуживую совуФото: СОЦСЕТИ
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Житель Петербурга по имени Иван (имя изменено, прим. редакции) стал спасителем для пернатой красавицы, которая погибала в центре города. В понедельник, 6 мая, идя по своим делам, мужчина заметил на земле лежащую сову. Птица была достаточно крупная, глаза у нее были закрыты, крылья распластаны в разные стороны, вокруг кружили вороны. Со стороны казалось, что сова умерла. Иван подошел поближе и увидел, что в животном еще теплится жизнь. Он оставил все свои дела, взял птицу в охапку и отвез ее к спасателям сов.

- Это оказалась уральская неясыть. Телесных повреждений на сове не оказалось, но она была в сильном шоковом состоянии, - рассказали активисты музея совушек «ФилоСофия», которые взяли птицу к себе.

Сову в срочном порядке отнесли в вольер и оставили, чтобы она побыла в тишине и пришла в себя. Иначе все могло бы закончиться плачевно. Рядом с ней на пенечке оставили еду.

Сова отоспалась, поела и пришла в себя Фото: СОЦСЕТИ

Сова отоспалась, поела и пришла в себяФото: СОЦСЕТИ

На следующий день птица ожила и прыгала с пенька на присадку. Оставленная еда была съедена. Сама сова оказалась совершенно дикой. Поэтому, как только ее поправится, активисты высвободят ее на волю.

- Похоже, что она никогда не жила у человека, и соответственно не была выведена в питомнике. Только не понятно, как эта бедолага попала в город, - отмечают волонтеры.

Надо напомнить, что в течение всей прошедшей зимы петербуржцы замечали в разных частях города сов. Как правило, они сидели на деревьях во дворах, отсыпались днем и потихоньку охотились ночью, истребляя городских мышей и крыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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