2019-01-29T21:19:30+03:00
Дом. Семья

Большая сова примостилась на дереве на Комендантском проспекте

Этой зимой ночные лесные птицы решили поселиться в Петербурге [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сова поселилась на дереве в Приморском районе ПетербургаСова поселилась на дереве в Приморском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Зима 2019 года удивляет петербуржцев не только обилием снега, но и различных животных, которые появляются на улицах города. Обычно таких можно встретить только в лесу. Около половины первого во вторник, 29 января, жители Приморского района заметили возле жилого дома большую сову. Птица удобно расположилась на ветке дерева и дремала.

- Сова отдыхает у дома 22 корпус 2 по Комендантскому проспекту. Народ фотографирует, идет дальше. Уже снежками пытаются сбить, - рассказали петербуржцы в соцсети.

Зоозащитники просят не трогать сов, которые поселились в городе Фото: СОЦСЕТИ

Зоозащитники просят не трогать сов, которые поселились в городеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На такое обращение с очаровательной пернатой подругой зоозащитники ополчились и потребовали, чтобы птицу оставили в покое. Вероятнее всего сова прилетела из области из-за того, что еды в Петербурге больше. Мышек слишком сложно выкапывать из снега, а в городе можно отыскать жирную крысу.

Такую версию появления сов в городе уже высказывали и другие петербуржцы. За последнее время эти птицы все чаще появляются во дворах спальных районов Петербурга. На днях сову увидели на улице Турку, а до того гость из «Хогвартса» приземлился на проспекте Пятилеток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге
В Петербурге наркоторговец пытался спрятаться от полиции в сугробе
Маленькую девочку забыли в автобусе в Красносельском районе Петербурга
В феврале и марте в Колпино изменятся маршруты автобусов
Автомобилисты Петербурга встали в километровые пробки
14 тонн тунца из Эквадора не пустили в Петербург
Петербургские коммунальщики скидывают сосульки и снег с крыш прямо на машины
Достраивать метро в Петербурге будут несколько компаний
В Петербурге возбудили уголовное дело против физрука, ударившего школьника на уроке
В Петербурге по видео задержали «таксиста-наркомана»
Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение Лиги чемпионов 2021 в Петербурге
Из ресторана быстрого питания 17-летняя петербурженка отправилась на больничную койку
В Петербурге на садоводничество потратили более полумиллиарда рублей
До триллиона рублей власти Петербурга рассчитывают нарастить доходы бюджета
«Твой бюджет» вложил в проекты петербуржцев 81,5 миллионов рублей в 2018 году
Социологи СПбГУ: Каждый десятый житель Петербурга не пользуется интернетом
КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ полиции возбудить дело по факту уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке
Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3 процента
Житель Индии заплатил почти 2 миллиона рублей, чтобы уехать из Петербурга
Паредес официально перешел из «Зенита» в «ПСЖ»
Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали
Выпавшие из грузовика бетонные блоки перегородили выезд из Мурино
«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов
В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона
Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень