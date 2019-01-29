Большая сова примостилась на дереве на Комендантском проспекте

СЕГОДНЯ 21:19 2019-01-29T21:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима 2019 года удивляет петербуржцев не только обилием снега, но и различных животных, которые появляются на улицах города. Обычно таких можно встретить только в лесу. Около половины первого во вторник, 29 января, жители Приморского района заметили возле жилого дома большую сову. Птица удобно расположилась на ветке дерева и дремала.

- Сова отдыхает у дома 22 корпус 2 по Комендантскому проспекту. Народ фотографирует, идет дальше. Уже снежками пытаются сбить, - рассказали петербуржцы в соцсети.

Зоозащитники просят не трогать сов, которые поселились в городеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На такое обращение с очаровательной пернатой подругой зоозащитники ополчились и потребовали, чтобы птицу оставили в покое. Вероятнее всего сова прилетела из области из-за того, что еды в Петербурге больше. Мышек слишком сложно выкапывать из снега, а в городе можно отыскать жирную крысу.

Такую версию появления сов в городе уже высказывали и другие петербуржцы. За последнее время эти птицы все чаще появляются во дворах спальных районов Петербурга. На днях сову увидели на улице Турку, а до того гость из «Хогвартса» приземлился на проспекте Пятилеток.

ИСТОЧНИК KP.RU