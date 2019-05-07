«Отец мог умереть за рулем от сердечного приступа»: Работник службы доставки потерял сознание и устроил смертельную аварию на Невском

Смертельная авария на Невском проспекте стала вторым в Петербурге случаем гибели сотрудника службы доставки в рабочее время. В апреле здесь умер 21-летний работник «Яндекс.Еды». Парень развозил заказы на своем велосипеде. Во время очередной доставки он упал, спасти курьера не удалось. Причиной смерти, по одной из версий, стала перегрузка и остановка сердца. Сейчас ситуация повторилась.

На этот раз на рабочем месте скончался 58-летний работник службы доставки пиццы Антон Си (имя изменено – прим.ред.). Мужчина доставлял заказ на служебном «Дэу Матиз». Во время поворота на Невском проспекте он потерял сознание и вылетел на тротуар, где сбил двух девушек. Антон скончался на месте происшествия. У него осталось двое детей.

Мужчина работал в службе доставкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Около 19.30 в районе дома номер 66 на Невском проспекте автомобиль «Дэу» под управлением мужчины выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. На место прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация о состоянии пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Точная причина смерти пока неизвестна. Следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправили тело на судмедэкспертизу. Ее результаты пока не готовы. Но дети Антона уверены, что отца подвело сердце.

В аварии пострадали две девушки Фото: ДТП и Чп Петербурга

- Папа работал в службе доставки около месяца, - рассказала «КП-Петербург» дочь Антона Яна. - Несколько лет назад ему сделали операцию на сердце. Там вроде тромб был, что-то связанное с сосудами. Скорее всего, у отца на работе случился сердечный приступ и он сразу же погиб.

Правда, сам Антон на свой график никогда не жаловался.

- Отец работал два через два, скорее всего, по 12 часов, - поясняет Яна. - Сложно сказать, было ли здесь переутомление. Потому что папа в последнее время хорошо себя чувствовал. Специально вставал рано, соблюдал режим, правильно питался. Он говорил нам, что ему хорошо, комфортно и удобно. Нормально себя чувствовал в таком ритме. Не жаловался, все в порядке у него было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707124" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Питере, где машина влетела в строительные леса.

К слову, в Петербурге Антон переехал из Узбекистана в 17 лет. Здесь он выучился на инженера. В 2000-х годах у него был свой бизнес по продаже морепродуктов. Но дела пошли на спад. Поэтому свое дело пришлось закрыть. После этого Си работал таксистом, работником крана на стройке и шофером. Со своей супругой Антон развелся. В последние несколько лет мужчина жил один на Парнасе. С родственниками созванивался не часто. Поэтому о трагедии они узнали не сразу.

- Мы с папой созванивались на прошлой неделе, - вздыхает Яна. – Он спрашивал, как у меня дела. Был бодр. Ничего не предвещало беды...

Пострадавшие в аварии девушки сейчас находятся в больнице. Одна из них в тяжелом состоянии, у нее, по словам Яны, переломы ног. У второй состояние средней степени тяжести.

В аварии сейчас разбираются следователи полиции. Могло ли переутомление стать причиной аварии, пока неизвестно. Но эксперты уверены, что если курьерам не следить за своим графиком, то организм вполне может дать сбой.

- У нас в России установлена 40-часовая рабочая неделя, у врачей 36, - объясняет терапевт высшей категории Лариса Алексеева. – Для каждого вида работы установлен свой норматив. Если человек работает 24 часа в сутки, то для него график сутки через двое, если 12 часов – то двое суток работаешь, двое отдыхаешь. Для пятидневного графика оптимально – 8 часов. Но курьеров никто не контролирует, они сами устанавливают себе график. Поэтому перегрузки, естественно, негативно сказываются на здоровье. Организм к такому не подготовлен.