В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с мамой, бабушкой и двумя сотнями крыс

Около двух сотен крыс делили кров вместе с семьей 8-летней петербурженки, живущей на улице Карпинского, что в Калининском районе Северной столицы. Да и квартира, заваленная мусором, также представляла собой жуткое зрелище.

- Мы насчитали больше ста крыс. Они декоративные - мать девочки так на жизнь зарабатывает. Часть грызунов сидела в вольерах, а часть бегала по квартире. Сколько их точно было - неизвестно, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова.

От нее плохо пахло

Изначально сигнал пришел из школы, в которой учится девочка. Учителя сообщили что ребенок запущенный, неухоженный, от нее дурно пахнет и тому подобное. Соцработники, которые на следующий день пришли в гости к семье ужаснулись состоянию квартиры, в которой жила второклассница.

- 25 апреля был сигнал, 26 вышли в адрес и увидели все это безобразие. Антисанитарное состояние жилья. У ребенка нет места для уроков, нет места где спать - кровать завалена грязным бельем и мусором. Где в двухкомнатной квартире жила девочка - вообще непонятно, - сообщила представитель районной администрации.

Крысы как бизнес

Известно, что в квартире кроме девочки прописаны ее бабушка и мама. 38-летняя женщина нигде не работает и занимается разведением крыс. Но доходность бизнеса вызвала серьезные вопросы у проверяющих. Судя по всему, семья живет только на пенсию бабушки.

- Мать не совсем понимает реальное положение вещей, - говорит Юлия Лебединова.

Девочку сразу отправили в больницу, а с мамой и бабушкой начали работать социальные службы и психологи. Они убедили радных школьницы написать заявления на оказание соцподдержки. Сейчас ребенок помещен в специальную гостиницу для детей, а квартиру пока постараются привести в порядок.

«Лишать родительских прав - крайняя мера»

Мама девочки с готовностью идет на контакт и, по словам специалистов, испугалась того, что дочку могут забрать. Впрочем, главной целью органов опеки остается сохранение семьи.

- Наша задача не оторвать ребенка, а наладить в семье отношения. Если все будет в порядке, то девочку вернут маме. Раньше семья в поле зрения органов не попадала, но теперь мы, конечно, будем следить за ситуацией, - заверяют в администрации Калининского района.

Впрочем, все крысы, которые шокировали проверяющих, пока остаются в квартире. Забрать их соцработники не могут, так как это собственность хозяйки. Но чтобы 8-летняя девочка вернулась домой, ее матери предстоит сделать выбор: либо грызуны, либо дочь.

- Пока ребенок в гостинице, где ее кормят, где она спит в чистой постели, а мать за это время должна решить, что делать со своими питомцами. Лишать родительских прав - крайняя мера, - сообщила Юлия Лебединова. - Надо вернуть маму в социум. Это еще не самая страшная история.

Напомним, что похожий случай недавно произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Там соседи пожаловались на мать многодетную мать, которая опустила руки после смерти мужа. В итоге ее дети спали на грязных матрасах, а по квартире бегали полчища тараканов. Но, после проверки, семью решили не разлучать. Признаков плохого отношения к детям органы опеки и детский омбудсмен не нашли.