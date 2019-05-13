Шесть редких петербуржских нерп готовятся к возвращению на волю в Финский залив

Известные зоозащитники Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы, готовят своих очаровательных подопечных к настоящему выпускному. Шесть тюленей, которые нуждались в помощи человека, уже отъелись, окрепли, подлечились, переждали холодную зиму и тяжелую весну и полны сил для того, чтобы снова отправиться жить в Финский залив. Об этом стало известно в понедельник, 13 мая.

- Неделю назад четыре тюленя по имени Гаккова, Март, Бронка и Саркюлю же перебрались из помещения в уличный бассейн. Это последний этап процесса реабилитации перед возвращением в естественную среду обитания, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал». Именно на территории их очистных сооружений и поправляются сейчас нерпы.

Такие необычные имена животные получили по названию мест, где были найдены. Например, девочка по имени Гаккова появилась в Гакково. Самка серого тюленя, найденная у порта «Бронка» теперь носит его имя, а тюлень Саркюля была найдена у одноименной деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области. А вот «юноша» по имени Март из Лебяжьего назван в честь Марты Юсси – друга и коллеги Фонда.

Накануне, 12 мая, в уличные условия переселились еще два постояльца. Это самец ладожской кольчатой нерпы Дубровский, который своим именем обязан Дубровской ТЭЦ в Кировске, неподалеку от которой его нашли, и самка балтийской кольчатой нерпы Нерва, найденная недалеко от Соснового Бора, которая получила имя в честь острова в Финском заливе.

Тюлень выглядел истощенным и уставшим Фото: ВК/Спасение тюленей

Не так давно на реабилитацию в центр фонда прибыла новая подопечная. Ее нашли на берегу Финского залива у базы отдыха «Окуневая». Малышка прожила там около двух недель. На базе ее подкармливали и охраняли. Когда стало понятно, что самка истощена и не может самостоятельно справиться с проблемами, она перешла под наблюдение специалистов. Детеныш весил всего 10 кг, у нее обнаружились серьезные проблемы с кишечником. Сейчас состояние тюленя стабилизировалось, и она начала есть рыбу самостоятельно.

Надо отметить, что балтийская кольчатая нерпа – редкий вид. По данным Фонда, сейчас в Финском заливе их обитает не более 200 особей. Поэтому каждая нерпа важна и ценна.

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