Потертая меховая игрушка: Нерпенок Крошик затеял весеннюю линьку

Петербург славится не только музеями, театрами, но и животными. Самый, наверное, известный в городе на Неве тюлень – нерпенок по имени Крошик. С наступлением весны малыш затеял линьку и очень изменился внешне. Кроме того, как объясняют зоозащитники, линька у нерпы – не легкое дело, поэтому Крошик на время перебрался жить в специальный карантинный бокс. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.

- Наш с вами друг, товарищ и брат Крошик затеял весеннюю линьку и теперь целыми днями лежит на полочке в карантинном боксе, - рассказали активисты в группе «ВКонтакте» «Спасение тюленей».

Крошик не ест и не плавает, но скоро линька закончится и он снова станет радостным Фото: ВК "Спасение тюленей"

Крошика специально убрали с улицы, чтобы он легче пережил такое серьезное дело, как линька. Зоозащитники отмечают, что в это время нерпам очень тяжело. Нерпенок совсем ничего не ест и даже не думает плавать. Все время лежит с грустной мордашкой.

Глядеть на Крошика в таком состоянии сложно. Активисты рассказали, что он опять стал похож на потертую меховую игрушку, выброшенную на помойку. Однако совсем скоро все изменится. Пройдет немного времени и из плюшевого потертого малыша, Крошик превратится в «самоуверенного жгучего брюнета» и снова будет радостно плавать, поедая любимую рыбу.

Небезразличные петербуржцы пожелали Крошику поскорее пережить этот процесс и отметили, что несмотря на небрежный вид, тюлень все равно выглядит очаровательно.

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