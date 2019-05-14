В Петербурге прошла инспекция по благоустройству садов и парков

Скверы, сады, аллеи – весна уже одела Петербург в зелень. А горожане уже вовсю гуляют по любимым паркам. Правда, некоторые из них пока закрыты: в городе активно ведутся работы по благоустройству зеленых зон. В этом году Северная столица обещает стать еще красивее. Напомним, что на преображение города врио губернатора Александр Беглов выделил из бюджета дополнительные средства – 2,5 миллиарда рублей. Около 1,5 миллиардов из них пойдут на развитие внутридворовых территорий, за которые отвечают районные администрации. А миллиард – на восстановление городских садов, парков и бульваров – тех зеленых зон, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству.

Среди объектов, где уже идут работы, – Выборгский сад на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, сквер на Торжковской улице и Парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Их посетил 14 мая начальник Управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховненко и проверил, как идет преображение.

ЗЕЛЕНАЯ СТИХИЯ

Работы на всех трех объектах начались в марте. И уже сейчас большая часть из них проведена – сделаны дренажные системы, созданы тропинки и дорожки. В Выборгском саду кипит работа по созданию газона – скоро там зазеленеют около 20 тысяч квадратных метров. Появятся там новые деревья и цветущие кустарники – барбарис, сирень, кизильник, чубушник, спирея.

– В саду будут высажены 60 деревьев – эту работу проведут чуть позже. И посадят более 5 тысяч кустарников. Большинство деревьев в саду сохранены, а убраны только аварийные тополя, – рассказали в Комитете по благоустройству.

Работы в сквере на Торжковской завершат за лето. Пресс-служба Комитета по благоустройству.

Центральная площадка в Выборгском саду уже замощена плиткой, привезли туда новые скамейки и урны. Скоро зеленая зона обзаведется спортивной площадкой. А оборудование на детских площадках уже установлено. Планируется, что летом сад сможет принять первых посетителей.

В сквере на Торжковской тоже выполнены основные работы. Впереди – посадка зелени. На этом небольшом объекте решено сделать акцент на цвет деревьев: будут чередоваться клены с зелеными и пестрыми листьями. Специальным рисунком рассадят и кустарники с бордовым оттенком листьев. Большие ценные деревья здесь тоже сохранили.

В Выборгском саду высадят около 60 новых деревьев. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.

– Поскольку посадки идут весной, уже к осени мы сможем посмотреть, как деревья себя чувствуют, как они прижились, – отметили в Комитете.

Кстати, на посадки существует гарантийный срок в 3 года: если что-то не приживется, подрядчик должен будет их заменить. Все работы в сквере на Торжсковской тоже обещают доделать в течение лета.

Но, пожалуй, самые сложные работы ведутся в большом парке усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Место это – историческое. Радует взгляд здесь пруд и прожившие несколько веков могучие деревья.

В историческом парке в Коломягах растут двухсотлетние липы. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.

– Здесь сложный рельеф, большие уклоны в сторону пруда. Поэтому создавать дорожно-тропиночную сеть и газоны было довольно сложно, – рассказал начальник Управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховненко. – Кроме того, это объект культурного наследия федерального значения. Поэтому здесь мы должны были сохранить не только историческую планировку, но и ассортимент тех растений, которые здесь были. Это липы, которым порядка двухсот лет.

Те деревья, которые подсаживали к старейшим, тоже определены исторически, – раньше здесь были и клены. Любоваться парком петербуржцы смогут уже в начале осени.

– Все работы на трех объектах находятся в завершающей стадии. Опасений, что они не будут завершены в срок у нас нет, – отметил Сергей Ляховненко.

В Выборгском саду провели дренажные работы и сделали новые дорожки. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.

КСТАТИ

В этом году в Петербурге будет переустроено и восстановлено 9 садово-парковых объектов. К ним добавится и работа по благоустройству в еще 42 городских зеленых зонах. Отмечается, что число это гораздо больше, чем в прошлом году – благодаря дополнительным средствам город заметно преобразится. И это не считая территорий, которые относятся к администрациям районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Амфитеатр, велодорожки и обзорные площадки появятся у Ивановского карьера

Крупнейший водоем в Невском районе благоустроят в 2019 году (подробности)