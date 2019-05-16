Суд не смог найти источник дохода экс-солиста группы «Технология» Романа Рябцева

16 мая в мировом суде Невского района города Санкт-Петербург состоялось третье заседание, где ответчиком является экс-солист группы «Технология» Роман Рябцев. Иск 49-летнему музыканту предъявила бывшая жена и мать его двухлетней дочери Юли Наталия Рябцева. Она просит, чтобы суд назначил ей выплату алиментов в твердом выражении, поскольку полюбовно договориться у бывших возлюбленных не получилось. Однако на очередном заседании судья не смог поставить точку в этом вопросе, дело перенесли.

- Заседание опять перенесли, потому что не смогли установить уровень дохода Романа, - вздыхает Наталия, выходя из зала суда. - Сколько это еще это будет продолжаться, непонятно, я устала бороться.

К слову, на заседание ни исполнитель хита «Странные танцы», ни его представители не явились, но ходатайствовали о том, чтобы процесс был закрытым, но получили отказ.

Напомним, Роман еще в 2017 году разошелся с 28 летней Наталией, а в 2018 году пара официально развелась. С тех пор ни дочь, ни саму Наталию видеть музыкант желания не изъявляет. Наталия с малышкой живет в Петербурге, а сам Роман в Москве, где строит сольную карьеру. Рябцев перечисляет в среднем 11 тысяч рублей в месяц на содержание дочери, вот только, по словам женщины, жить на такие деньги невозможно. Поэтому после множества попыток договориться мирным путем Рябцева подала в суд и попросила назначить ежемесячное содержание в размере 13 700 рублей на ребенка и столько же на свое содержание пока малышка не достигнет трехлетнего возраста. Плюс шесть тысяч рублей на коммунальные услуги за квартиру.

- Сейчас мы с дочерью живем на деньги, которые присылает Роман, но нам очень сложно, - признается Наталия. - Я не желаю ссориться с ним, я хочу договориться мирно. И еще хочу, чтобы у моей дочери был отец.

Следующее заседание назначено на 6 июня, к этому времени Наталья надеется, что Роман выйдет на связь.

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