В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку

У робота Селдона из Петербурга, который играет на укулеле и мечтает стать президентом, появилась подруга. У беглого каторжника в стиле киберпанк с горящими глазами и «макаронинами» на голове, нареченного в честь персонажа из «Собаки Баскервилей», от человеческого остались только уши. А вот красавица Эльза – словно фарфоровая кукла из музыкальной шкатулки эпохи Барокко. Гуманоид-флейтистка стала вторым членом музыкальной группы роботов. Но пока сыграть дуэтом Селдону и Эльзе мешает обрушение здания альма-матер – Университета ИТМО.

КРАСАВИЦА ИЗ АПРАШКИ

– Голову и тело (пластиковые манекены для шапок и одежды. – Прим. ред.) взяли на Апрашке, – рассказывает тренер школьных сборных университета, инженер факультета систем управления и робототехники Игорь Лосицкий. – Там же и ткань для платья купили. Над образом сам работал. Ведь я по образованию еще и художник.

– А платье тоже сами шили?

– Мама одного из ребят помогала. Покрасили манекены под металл: все-таки Эльза робот. Парик нашли подходящий, сделали ей прическу (пришлось у дочки пару заколок отобрать).

И платье, и прическу для робота делали всей командой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Работа над Эльзой – в версии Конан Дойля это сестра каторжника Селдона и супруга Бэрримора – закипела после того, когда в одном из корпусов вуза на улице Ломоносова рухнули перекрытия. Лаборатория оказалась совсем рядом с местом ЧП. Самих ребят на время переселили в другой корпус, но Селдона пришлось оставить там: уж слишком тяжелый он для переезда. Все силы команда из трех старшеклассников Президентского физико-математического лицея №239, двух первокурсников и «главного художника» бросила на Эльзу.

Импозантный гитарист Селдон ждет Эльзу в разобранном виде в корпусе на Ломоносова.Фото: Александр ГЛУЗ

В распоряжении робототехников были сто тысяч рублей и неисчерпаемые запасы фантазии. Блок-флейта давно валялась в лаборатории без дела: планировали, что в робо-бэнде появится духовик. Что-то из «начинки» из пневматических и гидравлических механизмов, клапанов, электроники пришлось докупить. Колесики, например, заказывали на «Алиэкспрессе». Больше всего потратили на колонку и передатчики.

То ли под юбкой, то ли под капотом Эльзы скрывается аккумулятор, на котором она может жить минимум час.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Создали ее с нуля за два месяца, – хвастает Лосицкий. – Испытания Эльза прошла за неделю до соревнований, импровизировать начала за три дня до выступления.

– А сам номер мы впервые репетировали накануне соревнований, в номере отеля в Томске, – добавляет один из создателей, первокурсник Левон Погосов.

В Томске в конце апреля проходил национальный тур всемирного соревнования RoboCup-2019. Участвовали 120 команд из 500 школьников, студентов и выпускников вузов. Серебряная девочка выступила в самой творческой номинации, «Шоу роботов», – и выиграла «серебро».

РОБОТ-КОМПОЗИТОР

Конкурсантка сразила жюри музыкальным номером. Эльза не только играла дуэтом с человеком (на гитаре ей подыгрывал один из создателей, лицеист Дмитрий Харлапенко), но и импровизировала под гитарный аккомпанемент и танцевала. Вместе с красавицей на сцене кружились и роботы-цветы, ими Эльза управляла с помощью камеры на поясе и технологии машинного зрения.

Выступление Эльзы на RoboCup.

Руки у флейтистки почти как живые, с суставами и мягкими подушечками на кончиках. Их моделировал и печатал на 3D-принтере лицеист Василий Дунаев.

– Пока она умеет зажимать отверстия на флейте только целиком, поэтому может сыграть не все диезы и бемоли, – объясняет Вася. – Но мы над этим работаем.

Кипит работа и над музыкальными познаниями гуманоида. Сейчас Эльза импровизирует на основе пентатоники, запоминая сыгранные ей аккорды и подбирая подходящую к ним мелодию. Алгоритм простой, прописан вручную.

– Импровизацию на основе пентатоники реализовать проще всего, но ничего не мешает научить ее мажору, минору или другим ладам: просто нужен более сложный алгоритм, – рассказывает Дима Харлапенко. – В Эльзу можно загрузить учебники по импровизации, по которым ее нейронная сеть обучится, – и она сможет даже сочинять музыку.

Но есть у красотки и постоянный репертуар – загруженные в нее MIDI-файлы, которые она автоматически исполняет после гитарного вступления. Пока в нем всего две композиции – тема из «Пиратов Карибского моря» и ода «К радости» Бетховена. Сейчас с роботом разучивают третью, «Прекрасное далеко».

… С СИЛИКОНОВЫМИ ГУБАМИ

То ли под юбкой, то ли под капотом Эльзы скрывается аккумулятор, на котором она может жить своей творческой робожизнью минимум час. Там же прячутся ее легкие – пластиковые емкости с разноцветными трубочками. Чтобы расширить звуковой диапазон, ребята пытаются научить флейтистку дуть во флейту в восьми режимах, для этого легкие разделили на три части. Кстати, на самом деле дышит Эльза не ртом, а… рукой.

– В перспективе можно сделать ей не только силиконовые пальцы, но и силиконовые губы, чтобы воздух выходил прямо изо рта, – поясняет Василий.

Импровизирует артистка на основе пентатоники, но пока она только учится.Фото: Олег ЗОЛОТО

На регулировку дыхания уйдет около месяца. Эльзу уже попросили выступить на университетском выпускном. А вот с Селдоном она сыграет (а потом, может, и отправится в турне) не раньше осени: обратно в лабораторию, где заперт робот-гитарист, студентов и тренера обещают вернуть только в сентябре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709268" frameborder="0"></iframe> В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку.Неземная красавица стала второй артисткой робо-бэндаОлег ЗОЛОТО

– Раз уж Эльза с человеком импровизировать может, то с Селдоном точно сыграется: у него в арсенале пока всего четыре аккорда, – отмечает Лева.

Подопечные Игоря Лосицкого строят и «серьезных» роботов – сборщиков клубники, лесников.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопреки Конан Дойлю, в университете все за то, чтобы Эльза и Селдон стали парой. Все, кроме самих создателей: они против амурных дел между музыкантами, ведь ничто не должно отвлекать от творчества. Да и, признаться, мужского внимания красавице Эльзе и там хватает.