Новый худрук Театра Ленсовета Лариса Луппиан о муже Михаиле Боярском: «Дома руковожу им более 40 лет, теперь буду руководить и в театре»

Лариса Луппиан сегодня с самого утра принимает поздравления. В СМИ «просочилась» информация о том, что 66-летняя жена Михаила Боярского в скором времени станет художественным руководителем Театра Ленсовета, в котором она числится актрисой уже более 40 лет.

- Я рада, что город оказал мне такое доверие, я не ожидала, - поделилась Лариса Регинальдовна с «КП»-Петербург». - Сейчас я собираю документы, для того, чтобы подписать контракт на один год. В театре еще никто не знает.

Прошлый руководитель театра Юрий Бутусов проработал там 20 лет и покинул свой пост 6 марта прошлого года. Предложение от Смольного Ларисе Луппиан поступило около месяца назад, но решение она приняла только сейчас.

- Это большая ответственность, для меня, как для актрисы, которая много лет сидела дома, занималась мужем, детьми и внуками, - объясняет Луппиан. - Сначала дома все были обескуражены, но потом решили, что если такое доверие оказывается, то надо его принять и сделать все, что возможно для родного театра.

Семья полностью поддерживает Ларису Регинальдовну.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Лариса Луппиан является любимой музой и единственной женой актера Михаила Боярского. У супругов двое детей: актриса Елизавета Боярская и депутат Госдумы Сергей Боярский, а также четверо внуков. Последние пять лет у Ларисы Регинальдовны не было ролей в театре, она занималась только семьей.

- Теперь мои мысли будут заняты не только семьей, но еще и артистами театра. Времени внукам буду уделять немного меньше, но у нас есть няня. Я к этому готова, у меня было время, чтобы все это уложилось в моей голове, чтобы сделать переоценку. Я люблю наш театр и готова работать.

Лариса Регинальдовна планирует привлечь новых режиссеров. Теперь в театре будут ставить более оптимистичные, жизнерадостные и пробуждающие теплые чувства пьесы. Однако и постоянного зрителя новый худрук терять не намерена. Просто репертуар станет немного разнообразней.

- В семье мы не привыкли гордиться друг другом, но мы любим и поддерживаем друг друга, - поделилась Луппиан. - Я думаю, что и дочка, и сын меня поддержат советами и остерегут, если я пойду не в ту сторону.