«Раз сказал, два сказал, на третий двинул ремнем»: За пост губернатора Петербурга поборется экс-омбудсмен Игорь Михайлов

Новым губернатором может стать первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. О намерениях побороться за лучшее кресло Смольного Игорь Павлович сообщил сегодня, 17 мая.

Будущий защитник прав человека родился в Нарве в 1963 году. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище имени Комаровского, а уже в зрелом возрасте получил диплом Института управления и экономики. До 1992-го Михайлов служил, затем уволился в запас. В Смольный пришел в 1996-ом, возглавив отдел Комитета по экономике и инвестициям.

В 1998-ом Михайлов стал депутатом, в ЗакСе пробыл два созыва, а в 2007-ом стал первым в Петербурге Уполномоченным по правам человека.

– Рукой бить нельзя, – поучал петербургских мам и пап Игорь Павлович. – Тем родителям, которые все-таки предпочитают воздействие, рекомендую: заведите ремень не очень жесткий, чтобы не отбить ребенку внутренности. Я не рекомендую применять эти методы. Я говорю, что, если хотите, то лучше не руками. Лично я вынужден был применять к дочке… Но я делал так: раз сказал, два сказал, на третий – двинул ремнем.

Михайлов – муж и дважды отец – известен своей военной выправкой и острым глазом. Он мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, возглавляет Федерацию пулевой стрельбы Петербурга. В копилке наград омбудсмена-стрелка – звание «Человек года» и орден Петра Великого II-й степени.

В 2009-ом омбудсмена сняли с должности за то, что параллельно он занимался политикой. Михайлов оспорил увольнение в Верховном суде, приходил на бывшую работу к новому уполномоченному. Но обратно его так и не взяли.

Последние десять лет активной политической деятельностью Михайлов не занимался. За эти годы он прочувствовал жизнь обычного петербуржца и выносил семь декретов, которые легли в основу его избирательной программы.

– Нам хочется жить в городе, в котором мы не «активнутые и противные» (оговорка Александра Беглова на митинге 1 Мая. – Прим. ред.), а уважаемые люди, – поясняет Михайлов. – Более десяти лет вместе с жителями города мы разрабатывали систему нового уклада нашей жизни, отрабатывали способы ее реализации, проводили ее через судебную систему на предмет подтверждения соответствия законодательству и Конституции. Плоды этого труда должны стать достоянием жителей нашего города. Лицом, представляющим достойный уклад жизни в нашем городе, буду я.

В программе кандидат Михайлов делает упор на семью, детей и стариков, которые станут основой сильной экономики города. Четыре декрета – «О тарифах», «О праве собственности на многоквартирные дома и все его элементы», «О получении дохода собственниками квартир», «Об эскроу-счетах» – касаются сферы ЖКХ.

– Мы уже должны признать, что причиной роста цен на товары, работы и услуги, а так же ухудшение жизни, уничтожение семьи является экономически необоснованный, неоправданный рост тарифов на жилищные услуги и коммунальные ресурсы, – подчеркивает Михайлов.

Кроме того, потенциальный губернатор предлагает обеспечить загрузку малого и среднего бизнеса заказами, финансировать научные разработки и ввести сквозное обучение.

КСТАТИ:

О своих намерениях побороться за доверие петербуржцев и губернаторское кресло уже сообщили депутаты оппозиции Михаил Амосов и Борис Вишневский, градозащитник, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Ожидается и выдвижение врио губернатора Александра Беглова.

КОМПЕТЕНТНО:

Александр КОНФИСАХОР, политолог:

– На выборы всегда заявляется очень много людей. Каждый считает, что он должен напомнить о себе. Это нормально, что на первом, ни к чему не обязывающем, этапе человек 20-30 – некому не известных или давным-давно забытых – заявляют о желании идти на выборы. Но к самому процессу выборов дойдут в лучшем случае 5 человек, не более.