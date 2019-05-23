2019-05-23T21:59:10+03:00
Общество

23 мая кафе в Петербурге, где бесплатно кормят пенсионеров, закрыла администрация

Сегодня сотни бабушек и дедушек остались голодные
Мила БУКЕ
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Для пенсионеров "Добродомик" это не просто место, где можно бесплатно поесть, это место, где их любят.Для пенсионеров "Добродомик" это не просто место, где можно бесплатно поесть, это место, где их любят.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В конце того года на Васильевском острове Санкт-Петербурга открылось кафе «Добродомик», где пенсионеров кормят бесплатно вкусными обедами каждый день с 12 до 16 часов. Эту инициативу супруги Евгений и Александра начали еще в прошлом году, а сегодня дело переросло в миссию глобального масштаба, которую поддерживают звезды отечественной эстрады, меценаты и просто неравнодушные люди.

- Помимо Петербурга, «Добродомики» уже появились в Москве, Новосибирске и Ленобласти, - поделилась радостной новостью с «КП»-Петербург» пару дней назад основательница кафе Александра Синяк.

Такую бумагу получили хозяева кафе, перед тем, как их закрыли. Фото: Из личного архива

Такую бумагу получили хозяева кафе, перед тем, как их закрыли.Фото: Из личного архива

Однако уже сегодня бабушек и дедушек Северной столицы в «Добром» кафе накормить не смогли. Дело в том, что в ходе проверки Отдела потребительского рынка Василеостровского района, было принято решение заведение закрыть, наложить штраф и вызвать представителей для дачи объяснений.

- Вчера мы отмечали мой день рождения, и в наше отсутствие на фасаде здания, где находится вход в кафе, нарисовали граффити, - рассказала «КП»-Петербург» Александра Синяк. - А сегодня в 14 часов в кафе приехала проверка и выписала штраф в сумме 700 тысяч рублей, но поскольку мы хорошие люди, нам предложили оплатить 250 тыс.

А это граффити из-за которого нагрянула проверка. Фото: из личного архива

А это граффити из-за которого нагрянула проверка.Фото: из личного архива

По словам Александры, представители администрации объяснили, что хозяева кафе несут ответственность за 3 метра стены у входа. Также в сумму штрафа входит вывеска, которая официально согласованна с городом, но сегодня выяснилось, что не подходит по цвету к фасаду здания. А еще, наличие за барной стойкой в кафе пяти подарков для ветеранов на 9 мая, которые в «Добродомике» просто не успели раздать. Дескать, такое должно храниться в подсобке.

- Нас официально предупредили, что сейчас кафе будут проверять всевозможные инстанции, а меня вызвали в понедельник для проверки всех документов, - говорит Александра. - Сегодня кафе уже было закрыто и когда оно откроется не понятно.

Такую надпись вместо обедов сегодня видели расстроенные пенсионеры. Фото: из личного архива

Такую надпись вместо обедов сегодня видели расстроенные пенсионеры.Фото: из личного архива

Бабушки и дедушки при этом все идут и, читая объявление на закрытой двери родного «Добродомика», грустно возвращаются домой голодные. Летом кафе бесплатно кормит порядка 300 пенсионеров, а зимой 600. Была ли острая необходимость «убивать» доброе начинание, не понятно. Комментарии администрации удастся взять только завтра.

В Петербурге открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров.Хозяева хотят запустить сеть социальных столовых по всему городу https://www.spb.kp.ru/daily/26899.4/3943777/

- Нам уже много раз предлагали продать «Добродомик», - сетует хозяйка кафе. - Самая большая сумма, которую нам предлагали, составляла 18 млн. рублей! Но «Добродомик» не продается, он наш ребенок и мы не боимся никаких нападок, это не обычный общепит!

«Комсомолка» следит за развитием событий и будет публиковать новые материалы по данной теме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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