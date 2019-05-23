23 мая кафе в Петербурге, где бесплатно кормят пенсионеров, закрыла администрация

В конце того года на Васильевском острове Санкт-Петербурга открылось кафе «Добродомик», где пенсионеров кормят бесплатно вкусными обедами каждый день с 12 до 16 часов. Эту инициативу супруги Евгений и Александра начали еще в прошлом году, а сегодня дело переросло в миссию глобального масштаба, которую поддерживают звезды отечественной эстрады, меценаты и просто неравнодушные люди.

- Помимо Петербурга, «Добродомики» уже появились в Москве, Новосибирске и Ленобласти, - поделилась радостной новостью с «КП»-Петербург» пару дней назад основательница кафе Александра Синяк.

Такую бумагу получили хозяева кафе, перед тем, как их закрыли.Фото: Из личного архива

Однако уже сегодня бабушек и дедушек Северной столицы в «Добром» кафе накормить не смогли. Дело в том, что в ходе проверки Отдела потребительского рынка Василеостровского района, было принято решение заведение закрыть, наложить штраф и вызвать представителей для дачи объяснений.

- Вчера мы отмечали мой день рождения, и в наше отсутствие на фасаде здания, где находится вход в кафе, нарисовали граффити, - рассказала «КП»-Петербург» Александра Синяк. - А сегодня в 14 часов в кафе приехала проверка и выписала штраф в сумме 700 тысяч рублей, но поскольку мы хорошие люди, нам предложили оплатить 250 тыс.

А это граффити из-за которого нагрянула проверка.Фото: из личного архива

По словам Александры, представители администрации объяснили, что хозяева кафе несут ответственность за 3 метра стены у входа. Также в сумму штрафа входит вывеска, которая официально согласованна с городом, но сегодня выяснилось, что не подходит по цвету к фасаду здания. А еще, наличие за барной стойкой в кафе пяти подарков для ветеранов на 9 мая, которые в «Добродомике» просто не успели раздать. Дескать, такое должно храниться в подсобке.

- Нас официально предупредили, что сейчас кафе будут проверять всевозможные инстанции, а меня вызвали в понедельник для проверки всех документов, - говорит Александра. - Сегодня кафе уже было закрыто и когда оно откроется не понятно.

Такую надпись вместо обедов сегодня видели расстроенные пенсионеры.Фото: из личного архива

Бабушки и дедушки при этом все идут и, читая объявление на закрытой двери родного «Добродомика», грустно возвращаются домой голодные. Летом кафе бесплатно кормит порядка 300 пенсионеров, а зимой 600. Была ли острая необходимость «убивать» доброе начинание, не понятно. Комментарии администрации удастся взять только завтра.

В Петербурге открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров.Хозяева хотят запустить сеть социальных столовых по всему городу https://www.spb.kp.ru/daily/26899.4/3943777/

- Нам уже много раз предлагали продать «Добродомик», - сетует хозяйка кафе. - Самая большая сумма, которую нам предлагали, составляла 18 млн. рублей! Но «Добродомик» не продается, он наш ребенок и мы не боимся никаких нападок, это не обычный общепит!

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