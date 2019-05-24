32 сотрудника завода «Форд» во Всеволожске отказались увольняться добровольно

Увольнения на заводе «Форд» во Всеволожске, который свернет свою работу до конца года, начинаются. Уже 5 июня на тех работников, которые не согласились уходить с предприятия по программе добровольного увольнения (ПДУ), издадут приказ о сокращении. Под него попадут 32 человека.

– Из них одна женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, еще шесть женщин заявили, что беременны, – сообщил «Комсомолке» председатель первичной профсоюзной организации завода Михаил Сергеев. – Остальные 25 сотрудников не подписали ПДУ по разным причинам: кому-то до пенсии оставалось чуть-чуть, поэтому им это, по новым законам, невыгодно; кто-то пошел на принцип.

Всего на заводе трудится почти тысяча человек. Изначально профсоюз настаивал на выплате 24 окладов по ПДУ, но руководство остановилось на пяти, а для сотрудников с 15-летним стажем – на 10-12 окладах. На очередном собрании коллективу сообщили, что «вопрос с выплатами закрыт». Отказавшиеся от ПДУ работники по сокращению получат только по два оклада плюс еще один-два, если не смогут устроиться на работу в течение второго и третьего месяца после увольнения.

Вместе с приказом о сокращении опубликуют и сроки. Дата последнего рабочего дня для каждого из 32 человек будет индивидуальной. Свои даты уже установили и остальным сотрудникам, которые покидают предприятие добровольно.

– 27 мая администрация отпускает около 50 сотрудников из числа «добровольцев». Это те люди, которые уже нашли другую работу, – поясняет Михаил Сергеев. – Львиная доля уйдет 24-26 июня. Останется небольшая часть, которая будет работать до конца августа: она займется консервацией. Еще совсем малое количество работников – бухгалтерия, отдел кадров, несколько специалистов производства – продолжит трудиться до конца декабря: они должны будут передавать дела новым владельцам. Причем среди них есть водители погрузчиков, какие есть и в числе 32, не подписавших ПДУ. Мы предлагали сделать обмен: отпустить того, что готов уйти, а работников аналогичных должностей оставить. Но руководство на это не согласилось.

Процесс продажи завода запустят в сентябре. Кто будет следующим владельцем, пока не разглашают. Но точно известно, что интересанты есть. На федеральном уровне уже согласились включить представителей профсоюза в переговорный процесс: «если будет нормальный автоинвестор, у людей появится перспектива». Но переговоры начнутся только осенью.

– Моральное состояние – сами понимаете... Кто-то ищет работу, а кто-то даже еще не ищет. С устройством большие проблемы, – добавляет Сергеев. – Региональные власти обещали помочь с поиском работы, но договоренность о том, что на заводе будут присутствовать два специалиста, достигли только 20 числа. Самих специалистов пока нет. А время ведь летит. Понятно, жизнь не заканчивается, даже если ты отдал предприятию ее половину. Но моральной стойкости в такой стрессовой ситуации не у всех хватает. Некоторые уже столкнулись с тем, что потенциальные работодатели прекращали общение, как только узнавали, что человек из «Форда». Кто-то поддерживает, а кто-то, извините, злорадствует.