«КОГДА ВЕРТОЛЕТ РАЗОБЬЕТСЯ»

Прошлые выходные в Петербурге выдались чудесными. Многие, спеша погреться на солнышке, рванули загород. Так поступила и психолог Карина: 19 мая женщина взяла интересную книжку и поехала в поселке Ильичево под Выборгом. Там, на берегу Большого Симагинского озера, стоит база отдыха с пляжем.

– Лежу, как говорится, на пляжу. Отрываю глаза от книги – и вижу, что прямо на меня движется вертолет, – вспоминает Карина. – Вертолет приближался, шатаясь. Было такое ощущение, что он сейчас рухнет. Я быстро огляделась: куда бежать? Решила, что вправо: подумала тогда, что, когда вертолет разобьется, так меньше шансов, что меня ранит обломками винтов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710988" frameborder="0"></iframe> «Он падал прямо на меня»: В Ленобласти частный вертолет едва не приземлился на отдыхающих на пляже.Видео: Телеграм-канал «112»

На то, чтобы исчезнут с пригретого места на песке, у женщины, по ее ощущениям, было несколько секунд. Отбежав и оглянувшись, Карина была уверена, что увидит там упавшую «вертушку». Но она ошиблась: синий Bell 407 благополучно сел на горку в нескольких метрах от того места, где она загорала.

– Никакой огороженной площадки там не было, просто горочка рядом с пляжем, – вспоминает женщина. – Понять, что это вертолетная площадка, ну, никак было нельзя. К тому же, никто нас, отдыхающих, о приземлении не предупреждал. Правда, перед тем, как появился вертолет, мужчина, явно сотрудник курорта, поливал эту горочку водой. Но мне показалось, что он просто поливал газон и цветы.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУТ

Рядом с Кариной на участке пляжа, где «подняли песчаную бурю», отдыхали и Чистяковы – мама с дочкой. Когда вертолет стал приближаться, девятилетняя Альбина так напугалась, что побежала, упала, разбила губу и нос и вывихнула руку. Кроме загорающих, на берегу была целая свадьба. По словам Карины, праздновали американцы.

Перепуганные плажники направились к стойке администратора курорта. Но реакции сотрудников, уверяют они, не было вообще. Только посиневшая рука Альбины заставила, наконец, вызвать «скорую», правда, и той сотрудники якобы не смогли объяснить, как проехать к зданию.

– Я вообще не отдыхала в этом курорте, поэтому мне на ресепшене сразу сказали, мол, кто я вообще такая, – делится Карина. – Мол, за тех, кто не проживает на территории базы, они ответственности не несут. Это что ж получается, человека можно взять на этом пляже и убить? Я была в тот момент так шокирована, что просто развернулась и ушла.

Альбина поправляется. Ее мама Мария написала заявление в полицию. Карина цела, но после сильного стресса они два дня не могла спать: женщине все казалось, что на нее вот-вот упадет вертолет. Дело быстро дошло до людей в форме.

– Идет доследственная проверка по факту полета вертолета над пляжной зоной в поселке Ильичево, в результате которого девятилетняя девочка от испуга получила травмы, – сообщают в Северо-Западном следственном управления на транспорте СК России.

Уже установили пилота и владельца вертолета. Они утверждают, что полет был согласован, а место посадки огорожено и пролито водой.

ЧТОБЫ ЭТОМУ ДАЛИ НАЗВАНИЕ

Испуганные пляжники отдыхали на территории курорта «Лесная рапсодия». Четырехзвездочная база занимает 25 гектаров, в аренду сдают и коттеджи, и номера (самый простой обойдется в шесть тысяч рублей в сутки). В курорте частенько играют свадьбы. Одна из предлагаемых услуг – эффектное появление молодоженов на вертолете. Но в тот день, по словам очевидцев, молодожены из вертолета не выходили.

За штурвалом, как выяснилось, был опытный пилот экстренной воздушной помощи «Хели драйв». Мужчина управлял такими «вертушками» и раньше. Однако, в парке самой «воздушной скорой помощи» вертолета именно этой расцветки нет.

– Это не было похоже на спасательную операцию, – поясняет Карина. – Вертолет сел буквально на десять минут, а затем куда-то улетел. Мало того, поливать горочку водой сотрудник базы начал еще за полтора часа до его появления. Не считая нашего шока и травм девочки, все проходило в спокойной обстановке. Да и сами работники базы потом признались, что это был вертолет начальства.

Курорт «Лесная рапсодия», которым управляет компания «125 квартал», – детище двух крупных предпринимателей Петербурга. Один из учредителей является еще и главным держателем акций одной очень известной российской сети, торгующей товарам для ремонта и дома, которую основал его отец.

Любопытно, что как раз в те дни молодой бизнесмен – любитель экстрима и дорогих спортивных автомобилей – был на мероприятии в Зеленогорске, от которого до Ильичево – три минуты на вертолете. Предприниматель сообщал в соцсетях, что он «поднялся над суетой», и даже выложил снимок вертолета (справедливости ради, другого – исторического).

– Никакой моральной компенсации мне не нужно: я просто хочу, чтобы этому дали название, чтобы открыли дело, – говорит Карина. – Вы только представьте, что лежите с ребенком на пляже, а над вами вдруг повисает, качаясь, глыба. Мы все пережили посттравматическое стрессовое расстройство: мы были уверены, что вертолет на нас падает. Грустно осознавать, что в нашем обществе такое возможно. Есть люди или нет, разобьется вертолет или нет, – главное, что исполнена прихоть какого-то олигарха.

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