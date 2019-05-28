«Лечение пиявками за 100 тысяч рублей»: Клиники, подозреваемые в обмане пенсионеров на миллиард, до сих пор работают

Мошенники в белых халатах. Часть 3: древнее зло вернулось 00:00 00:00

История с лжеклиниками, которые обманули пенсионеров на миллиард рублей, на прошлой неделе гремела на всю Россию. Жертвами аферистов стали 11 тысяч стариков, которые хотели поправить свое здоровье. Только вот врачи в частных клиниках оказались липовыми (некоторые не имели даже начального медобразования). Что нельзя сказать о кредитах до 200 тысяч рублей, которые пенсионеры брали на «лечение». Чтобы справиться с болезнью, которой на самом деле нет, несчастные старики порой отдавали до восьми тысяч рублей в месяц при пенсии всего в десять тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710152" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Санкт-Петербург

Клиники работали в 7 регионах России от Москвы и Петербурга до Ярославля и Чебоксар. Казалось бы, после скандала все они должны тихо закрыться, но не тут-то было. Одна из них – «Линия жизни» в торговом центре «Континет» в Северной столице не только продолжает работу, но и ищет новых клиентов. В среду сотрудники «колл-центра» во время обзвона попали на главного редактора «КП в Петербурге» и предложили ей у них полечиться!

«АЛЛО, ЭТО БОЛЬНИЦА!»

- Здравствуйте, это центр восстановительной медицины, вас интересует прохождение полного медицинского обследования, совершенно бесплатно?

На секунду у меня открылся рот. Вот еще несколько дней назад мы рассказывали всем о грандиозной афере лжеклиник, указывали их название, адрес и рассказывали о массовых обысках МВД. И тут такой привет от «героев» наших публикаций. Мне даже показалось, что они насмехаются. Но нет. Они действительно не знали, кому звонят…

- Мы можем сделать все необходимые анализы, в случае выявления заболеваний – предложим лечение.

- А скажите название вашей клиники, – спрашиваю, еще пытаясь переубедить себя, что это звонят те самые мошенники.

- У нас нет названия! Наши центры работают по всей стране и за рубежом, всего более 12 клиник. Первый прием абсолютно бесплатен для вас.

Цены у клиники далеки от социальных

- Первый? А последующие?

- Может, вам не понадобится лечение, - увиливают от ответа на том конце провода.

- Просто заранее спрашиваю, у меня нет денег на платное лечение…

- Ничего страшного, у нас существует система кредитования, все отлажено, главное желание, - щебечет по ту сторону милый голос зазывалы.

- А врачи у вас квалифицированные, у них есть дипломы?

- Конечно, мы покажем вам все необходимые документы. Вас записать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710151" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Чувашия

- Что для этого нужно?

- А вам сколько лет, по голосу вы молоды? – вдруг резко засомневалась медицинский агент.

- А разве это важно?

- Да, мы ориентированы больше на пожилых людей с российским гражданством, - призналась девушка. – Знаете, мы вас не сможем принять, до свидания!

Звонок резко оборвался. Но перед этим девушка успела сказать адрес клиники. И это та самая больница на Бухарестской. Туда-то мы и отправились.

«ВЫ НАМ НЕ ПОДХОДИТЕ»

«Линия жизни» (на месте оказалось, что название после скандала в СМИ не убрали – прим. авт.), как и раньше, находится на 5-ом этаже торгового центра. Чтобы попасть к ним, нужно найти отдельный лифт. Случайно сюда не забредешь. С виду центр больше похож на частную платную клинику. Такое ощущение, будто обысков здесь и не было. У входа лежат бесплатные бахилы, а посетителей встречают две миловидные девушки на рецепшене.

Первым на разведку к лекарям отправился наш фотограф. У него уже пробивается седина, а потому больше шансов попасть на прием.

Клиника активно привлекает новых клиентовФото: Артем КИЛЬКИН

- Да и вид у тебя болезненный, - подбадривали мы нашего Артема.

- Ну, спасибо! – напоследок ухмыльнулся фотокорреспондент и отправился на разведку. Но ни седина в бороду, ни бес в ребро, на которое жаловался Артем врачам из «Линии жизни», не помогли. Медики заявили, что попасть на бесплатное обследование могут лишь те, кого одобрят во время тех самых «холодных звонков» (где они берут базы номеров – до сих пор загадка, – прим. Авт.). То есть нежелательных подозрительных клиентов здесь отсекают еще на стадии ознакомления по телефону. Но для вида номер телефона Артема все же записали, обещали перезвонить. Через час ему сообщили, что «вы нам не подходите».

- А почему же?

- У вас нет избыточного веса, – вот таким нелепым был ответ.

«НЕ ПРИВОДИТЕ СЮДА БАБУШКУ!»

Ну раз седина не сработала, то мы отправились в больницу уже с другой легендой: бабушке позвонили, сообщили, что ждут на обследование. Но у нее больные ноги, поэтому она отправила на «разведку» внука-студента.

На входе в поликлинику меня встречает пожилого вида женщина – одна из клиенток клиники.

- Вы тут лечитесь? - интересуюсь я.

- Да, прохожу лечение. Проблемы с суставами у меня, операцию надо делать, я боюсь. А тут могут вылечить и так!

Клиенты не знают о репутации клиникиФото: Артем КИЛЬКИН

- И как же вас тут лечат?

- Пиявки, массажики, процедуры… А вы сами на лечение тоже? – подозрительно прищурилась моя визави.

- Нет, я для бабушки, а сколько тут стоит лечение, недорого хоть?

- А что у нее? - резко изменилась в лице дама.

- Да ничего, просто предложили бесплатное обследование, почему бы и нет. Вот вы сколько платите тысячу рублей, две?

- Вы что, - стала заикаться пациентка. – Где вы такие цены-то видели?! Недешево тут… больше ста тысяч у меня ушло. Кредит взяла, вот плачу его… А у вас, если у бабушки все хорошо, то и не надо ей сюда.

- Это почему?

- Просто не надо и все! Пусть не ходит сюда! – бросила женщина, быстро засеменила к выходу и ушла по-английски.

Клиника продолжают работу после обысковФото: Артем КИЛЬКИН

БОЕЦ MMA В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Совету мы не вняли и все равно решили встретиться с врачами. Они-то уж лучше знают, надо нам лечиться или нет. Девушка на рецепшене вежливо попросила меня подождать. А пока медик где-то задерживался, в клинику ворвалась молодая девушка и с порога стала кричать: «Где кредитный договор моего отца?!».

К ней тут же сбежались врачи (меня бы лучше так оперативно приняли!). Оказалось, что папа у девушки пенсионер. Как и другие, он прошел обследование. Сам по себе мужчина здоров. Но его убедили в обратном и выписали кредитов на 100 тысяч рублей.

- Это вот ваши пиявки 100 тысяч рублей что ли стоят! - не унималась девушка. - Где кредитный договор, я уже три дня пытаюсь его увидеть? Пишу заявления, но меня посылают лишь от одного сотрудника к другому!

В клинике даже есть дежурный врачФото: Роман ЛЯЛИН

- А что у вас случилось? - вмешиваюсь я.

- Папа прошел обследование, отказался от лечения, но они позвали тяжелую артиллерию врачей и стали его прессовать, убеждать, что будет очень плохо со здоровьем, если он не согласится и он не устоял перед их давлением… Они мошенники, есть даже сюжеты по телевидению.

- Девушка, к нам действительно приходили сотрудники МВД, изымали документы, проверяли. Но никаких нарушений не нашли. Если бы что-то было, мы бы не работали, - оборвала бойкую посетительницу сотрудница рецепшена.

После этого дочку пенсионера быстро увели из холла, чтобы та не распугивала других клиентов. А сотрудница клиники вежливо показала мне лицензию на медицинскую деятельность, чтобы успокоить после скандала.

Тут же подоспел и врач, который сначала не хотел выходить.

- Бабушка хочет прийти на обследование, она всех врачей сразу пройдет?

- Нет, у нас четыре вида услуг, - стал пояснять мужчина в белом халате. – Проблемы с лишним весом, опорно-двигательный аппарат, центрально-нервная система, венозная. Органы мы не обследуем.

В Клинике показали свою лицензиюФото: Роман ЛЯЛИН

- Но обследоваться ведь можно?

- Конечно.

- А покажите ваш аппарат… (по данным МВД, медики говорят пенсионерам, что он выявляет любые проблемы со здоровьем – прим.ред.).

- Да, конечно, - расплылся в улыбке медик.

Кабинет оказался почти пустой. Никаких привычных скляночек, препаратов и медицинского оборудования. Кушетка, стол, плакаты и ноутбук, к которому идут провода с зажимами для рук и ног, похожими для выполнения обычной кардиограммы сердца. Так и проходит обследование.

- А можно я его сфотографирую? - спросил я, но тут врач резко изменился в лице. Из добродушного Айболита медик резко преобразился в настоящего стража. С прытью профессионального игрока регби он врезался в меня и стал с силой оттеснять к выходу. От неожиданности я чуть не упал. Попытки выяснить что происходит, заканчивались новыми толчками. Уйти от бодания с агрессивным медиком удалось только благодаря камере, которую я все же успел включить на телефоне… Врач напоследок отпихнул мой телефон и быстро убежал из кабинета. Вот тебе и добрый доктор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711515" frameborder="0"></iframe> Врачи "Линии жизни" в Петербурге с боем выгнали журналиста "Комсомолки" из медклиники.Роман ЛЯЛИН

Напоследок медик пообещал позвать охрану. Но она так и не пришла. А сам доктор спрятался в другом кабинете, где его охраняли коллеги в белых халатах. Только после шумихи мне пообещали позвать главного врача. А пока я его ждал, появился неизвестный мужчина в кожаной куртке и стал требовать прекратить съемку. Представиться он отказался. Также как и показыва диплом врача.

PS

Свои документы нам пообещал предъявить и главный врач Томилин Игорь Иванович. Мужчина отвел меня в отдельный кабинет со словами: «Сейчас я вам все покажу». Но увидев телефон, медик отказался говорить под запись, заявив, что мы не имеем право здесь находиться.

- Я ничего не боюсь, мне просто не о чем с вами разговаривать. Все наши заявления будут после того, как полиция скажет, были ли у нас нарушения или не было. Мы здесь ничего не скрываем. Есть официальное постановление прокуратуры? Судья должен вынести вердикт – виновен или не виновен. Когда будет приговор, тогда вы можете заявлять, что мы навязываем.

Сотрудники клиники были не очень рады нашему приходу

- То есть пиявки за 200 тысяч рублей – это нормально?

- Я вам все сказал, - напоследок бросил главврач.

Перед уходом мы поинтересовались у одного из медиков центра – «А вы бы сами привели свою бабушку сюда?». Врач замешкался, но все же ответил: «Да»… Ну что ж, ждем решения суда.

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