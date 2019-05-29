«Готовил еще один взрыв?»: В Петербурге за бомбу, сдетонировавшую возле войсковой части, задержали школьного учителя

В Петербурге задержали 47-летнего бывшего школьного учителя ОБЖ Владимира Д. Педагога заподозрили во взрыве, который несколько месяцев назад прогремел в войсковой части в Ленобласти. Неизвестный подбросил к КПП военных фонарик, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами - гайками. СВУ нашел начальник контрольно-пропускного пункта во время обхода.

В АРМИЮ ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА

- Начальник КПП делал обход, заметил фонарик, - рассказали "КП-Петербург" в руководстве войсковой части. - Военнослужащий пнул его, фонарик взорвался. Никто из служащих не пострадал. После этого было возбуждено уголовное дело. Информация об этом дошла до высшего руководства. Приезжала комиссия. Вроде как, фонарик был устроен так, что должен был детонировать после включения.

И сейчас спустя несколько месяцев силовики задержали подозреваемого. Школьный учитель ОБЖ всю свою жизнь посвятил армии. Владимир в 1993 году закончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище. В войска он пошел по стопам своего отца - уроженца Грузии. Глава семейства окончил Бакинское Высшее общевойсковое командное училище, затем учился в Москве в Высшей Военной Академия ВС СССР имени М.В. Фрунзе и проходил Курсы повышения квалификации офицеров оперативных штабов ВС.

Отец экс-военного имеет 12 наград. Свою карьеру он закончил в должности начальника штаба мотострелкового полка базы хранения вооружения и техники МСД – Дальневосточного Военного Округа. Сестра Владимира сейчас работает в МВД в другом регионе. Сам же экс-военный прошел весь путь, что и отец. В Ленобласть он приехал из Зеленограда 7 лет назад. С тех пор Владимир сделал хорошую карьеру. Дослужился до полковника. Был начальником штаба войсковой части. Но два года назад карьера офицера резко оборвалась.

Офицер уволился после самоубийства коллеги

- Он был профессионалом своего дела, - пояснил "КП-Петербург" один из офицеров из руководящего состава. - Конфликтов у него никогда не было. Могу сказать о нем только с положительной стороны. Проблемы у него начались в 2017 году. В тот момент в нашей части покончил с собой капитан. Чтобы вы понимали, рядом с ним нашли табельное оружие. А это уже большое ЧП для части. Приехала проверка. Нас вызывали в военный округ из-за этого. Все было очень серьезно. У погибшего были семейные проблемы, жена пилила, любовница. Но это никого не волновало. Естественно, все шишки посыпались на начальника штаба - Володю.

"ПОСЛЕ САМОУБИЙСТВА КАПИТАНА ПРЕДЛАГАЛИ УВОЛИТЬСЯ"

Полковнику стали намекать об увольнении.

- Было жесткое давление на него, - поясняет офицер части. - Конечно, если тебе каждый день говорят, что стоило бы покинуть службу после такого, то ты это сделаешь. Потом, к слову, еще был один непонятный случай с Володей. В камере хранения в торговом центре нашли патроны и номер телефона нашего начальника части. Подозревали Володю, да. Но я не знаю, нашлись ли действительно доказательства, что это организовал именно он. Потому что, насколько я видел, у него не было никаких конфликтов с командиром. Он и сам метил на должность командира части в будущем. Но вот эта история поставила крест на его карьере. Развиваться ему было больше некуда.

Перед увольнением Владимир прошел врачебную комиссию.

- У Володи были проблемы с сердцем. Все это в части знали прекрасно. Он не раз об этом говорил еще задолго до ЧП, - поясняет товарищ Владимира. - Поэтому он прошел комиссию, получил категорию здоровья В. Она означает, что ты можешь служить, а можешь не служить. И после этого он ушел в запас сам. Никто его не увольнял. После этого о Володе никто больше ничего не слышал. Информация о том, что он мог устроить взрыв, нас шокировала. Я лично не особо верю в это. Но следствию не доверять - нельзя. Если он задержан, значит есть доказательства.

Офицер, по словам коллег, был примерным семьянином

К слову, предварительно, в квартире экс-полковника нашли детали от взрывного устройства. По одной из версий, он мог планировать изготовить еще одно СВУ. Сейчас эта информация проверяется. Но пока никто из войсковой части не верит в то, что экс-начальник штаба мог пойти на такое.

- Владимир Александрович был очень хорошим офицером, - делится один из сержантов части. - Он единственный, кто действительно помогал, все объяснял. Таких офицеров сложно встретить. Тем более, на таких высоких должностях.

В шоке от произошедшего сейчас и семья Владимира. Родители учителя живут в другом регионе. Экс-офицер вместе с супругой воспитал дочку.

- Мы узнали об этом несколько часов назад, - рассказал "КП-Петербург" один из родственников Владимира. - Мы еще не разобрались в ситуации и не знаем, что там произошло.

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