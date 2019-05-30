Иван Краско: Какой дом престарелых? Я еще в активной фазе

Не успел 88-летний Иван Краско развестись с молодой женой Наташей Шевель, как появилась новость, что артист отправляется в дом престарелых. Тревогу забили коллеги артиста. Они заявили, что Иван Иванович задумал перебраться в Дом ветеранов сцены на Петроградской стороне. Мол, жить негде, а экс-жены одолели. Сам актер о запланированном переезде ничего не знает.

«МНЕ НИЧЕГО НЕ ГРОЗИТ»

Действительно, своего жилья у Ивана Ивановича нет. Во время брака с Наташей Шевель (разница в возрасте - 60 лет - прим.ред.) актер жил в квартире сына, Андрея Краско. Жилплощадь он делил с невесткой Маргаритой и внуком, однако отношения с родственниками были натянутые. После развода с молодой избранницей, Иван Краско вернулся к третьей супруге - Наталье Вяль. Та выделила для него отдельную комнату в квартире на Фонтанке, где и прописан Краско. Однако сама жилплощадь принадлежит Наталье и их общим детям – Федору и Ивану. Ее артист переписал на наследников после развода.

Отдушиной для Краско всегда оставался участок в деревне Керро Ленинградской области. Небольшой домик, лужайка, беседка и банька, которую артист поставил сам. Правда, и здесь артисту не дают покоя многочисленные родственники. Несмотря на это, сбегать от них в пансионат Краско все же не намерен.

- Да вранье все это! Я еще в активной фазе, - возмутился Краско. - Работаю в театре. Просто говорю, что в перспективе у меня всегда есть спасение. Но это же сейчас. В данном случае мне ничего не грозит.

Скамейка в виде таксы установлена напортив дома. Она напоминает артисту о покойном сыне Андрее Краско.Фото: Александр ГЛУЗ

В РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ

Сейчас Иван Иванович строит планы на лето. Сезон в театре Комиссаржевской, где артист служит больше полувека, продлится до начала августа. Впереди у него несколько спектаклей.

- Все свободное время я провожу на даче, с ней все хорошо. Ждет много работы, - делится артист. – Недавно я обнаружил дома детский столик. Хочу его отреставрировать. Работаю потихонечку, так как глаза не позволяют.

На этом хлопоты не закончатся. Краско рассказывает, что многие годы мечтал о своем уголке в родной деревне Вартемяги, где прошли первые годы его жизни.

Сейчас Краско готовит для себя уголок в родной деревне Вартемяги.Фото: Александр ГЛУЗ

- Там мне выделили небольшой участок. Уже давненько, - улыбается Иван Иванович. – Баньку поставили. Племянник привез сруб из Новгородской области. Сейчас будем ее осваивать потихоньку. Сама банька с мезонином. Комнатка там великолепная. Это прекрасно.

Артист заверил, что пока в помощи не нуждается. Если вдруг что-то изменится, он обязательно за ней обратится.

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88-летнего народного артиста Ивана Краско трудно переплюнуть в умении женится и разводиться. Новость о том, что он играет свадьбу со своей молоденькой студенткой Натальей Шевель, разница в возрасте с которой составляет 60 лет, гремела три года назад. Но уже в прошлом году артист развелся с молодой супругой и вернулся к матери своих детей – 41-летней Наталье Вяль. За любовным треугольником Краско-Вяль-Шевель еще недавно следила вся страна. Всех волновал вопрос - с кем в итоге останется народный артист? И, похоже, он сделал свой окончательный выбор (подробности).