«Пусть лучше так, чем со мной по помойкам!»: Мать-кукушка объяснила, почему оставила умирать дома полугодовалую дочку

20-летняя Диана Садовникова и ее 28-летний гражданский муж Роман Куприянов из Петербурга прославились на всю Россию. Молодые родители бросили свою полугодовалую дочку одну умирать в съемном доме, из которого сбежали. Парочка собрала все вещи и скрылась, оставив малышку в холодной комнате. Плач ребенка услышал родственник, пришедший их навестить. Он-то и спас младенца от смерти, вызвав полицию. Силовики нашли у девочки лишь карточку из роддома. Ни еды, ни воды у нее не было. Родителей сразу же объявили в розыск и сейчас силовикам удалось задержать и допросить горе-родителей. Как оказалось, парочка ни о чем не сожалеет, а сама Диана росла в тех же условиях, что и ее четверо детей.

«ПРОШУ ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬСЯ К МАМЕ»

Диана Садовникова попала в ленты новостей еще задолго до своего бегства от ребенка. Тогда Диане было 12 лет и она сама всеми силами пыталась остаться со своей мамой. Девочку воспитывала Ирина Садовникова. В 2011 году Ирина Николаевна стала одной из главных героинь публикацией СМИ. Весь город спорил - стоит ли оставлять в семье женщины ее детей. А их было не мало 11! Десять из них - родные, еще одна – внучка. Но мать Дианы, как и дочка, не отличалась, любовью к малышам.

Диана в детстве сама боролось за то, чтобы жить с мамойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Иногда хозяйки попросту не было дома, дети сидели одни, - рассказывала в 2011 году уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. - Чуть позже, из школы, от соседей стали поступать жалобы о ненадлежащем уходе за детьми. Мастер жилконторы, например, охарактеризовал Ирину как человека «неуравновешенного, неадекватного», отметив ее грубое обращение с детьми. С тех пор семья Садовниковых попала под бдительное наблюдение социальных работников. И вот в один из визитов было принято решение изъять младших детей из семьи.

Ирина в тот момент обратилась за помощью к Светлане Агапитовой. Диану на время поместили в детский дом. Но девочка не хотела там оставаться и часто сбегала к маме. Кто же знал, через несколько лет она обречет своего ребенка на участь, которую сама не хотела.

Мать Дианы Ирина судилась за своих 10 детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я навестила Диану в Доме милосердия, она скучает по маме, братьям и сестрам, - рассказывала Светлана Агапитова. – Старшие дети просили вернуть младших домой, воссоединить семью. Диана заявила: «Мы хотим домой!» Она уже написала письмо начальнику отделения милиции: «Очень сильно люблю свою маму и всю остальную семью. Меня не отпускают из «Дома Милосердия». Прошу Вас мне помочь вернуться к маме». Надо полагать, у девочки не выдержали нервы, и она просто не захотела оставаться в «Доме Милосердия». Свое желание жить дома она продемонстрировала в довольно явной форме – голосом на заседании суда и ногами, сбежав из социально-реабилитационного центра.

В тот раз история закончилась благополучно. Суд прислушался к детям и вернул их маме. Правда, ненадолго.

«ДЕТИ – ЭТО МОЕ СЧАСТЬЕ»

Диана жила с мамой до совершеннолетия. А потом Ирина Садовникова, по словам ее детей, просто выгнала всех из дома.

- Мама за нас судилась и правильно делала, - рассказала «КП-Петербург» одна из сестер Дианы. – Но именно мама виновата в том, что произошло, что Диана распустилась, стала такая. Она всех выгнала из дома. Она никем не занималась. Это ее «успех», что Диана стала разгульная.

Но стоит заметить, что первого ребенка Диана родила задолго до своего совершеннолетия. Сейчас у девушки четверо детей: двое мальчиков и две девочки. Старшему – три года, младшей – шесть месяцев.

- У Дианы семь классов образования, она забеременела и больше не училась, - поясняет сестра Дианы. – Все дети от этого Романа. Она познакомилась с ним в магазине. Он тоже рос без родителей. С тех пор они вместе.

Если посмотреть социальные сети Дианы, то казалось, что девушка осознала ошибки своей мамы и окружила своих детей заботой и любовью. У Садовниковой пять разных страниц в Интернете. И почти все на всех - фото с малышами, которые Диана мило подписывала: «Самое дорогое и самое ценное в жизни - это наши детки, без детей жизнь совсем не та», «И нет ничего дороже», «Вот это счастье», «Самые дорогие и самые любимые».

Диана лукавила в соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своих планах на будущее Диана рассказывала о большой и крепкой семье.

- Построить счастливую семью с верным мужчиной, стать ему опорой, хорошей женой и его гордостью, любить его и поддерживать, родить ему пару детишек, воспитать и хранить наш семейный очаг, - делилась Диана.

Девушка рассказывала подписчиками, что в жизни ей нужны только дети: «Это такое счастье, когда твой маленький котенок спит рядом. И большего не надо».

Диана рассказывала, что любит своих детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«У НЕЕ УЖЕ ЗАБРАЛИ ТРЕХ ДЕТЕЙ»

Но как оказалось, в социальных сетях девушка лукавила.

- Трех детей у Дианы уже забрали, - вздыхает сестра девушки. – Лишили ее родительских прав в апреле. Я с детским домом общалась: Диана с Романом их не навещали. Они постоянно воровали, пили, не работали. Роман только иногда калымил в такси. Дети у нее друг за другом рождались, со всеми малышами была у меня. Она часто оставляла их одних, а сама уходила гулять. Уложит их спать и сбежит, ни на кого их не оставив. Просто закрывала их на ключ и убегала к Роману. Когда я в очередной раз я узнала об этом, я сама вызвала полицию и «скорую».

Роман, по словам родственников Дианы, не заботился о детяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Дианы с Романом после лишения родительских прав оставалась только полугодовалая дочка, которую родители в итоге и бросили одну. По мнению следствия, девочка могла умереть.

- Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти дочери, оставили ее 21 мая без присмотра, ухода и питания в частном доме и ушли в неизвестном направлении, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Девочка была случайно обнаружена родственником. После этого ребенок был доставлен в детское учреждение, где находится в настоящее время.

«ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ В ДЕТДОМЕ»

Сразу же после побега Диану с Романом объявили в розыск. Родители малышки были в бегах. Но с родственниками на связь все же выходили.

- Брат нашел их на 16 этаже в подъезде, они были пьяные или под наркотиками, - пожимает плечами сестра девушки. – Я им звонила. Диана смеялась, у нее никакого сожаления не было, что они оставили ребенка. Я ей сказала, отдай хотя бы документы, которые у тебя остались на ребенка. Спросила у нее, почему бросила младенца, а она ответила: «Обстоятельства такие, некуда было деть». Сказала, что с ребенком ничего не случится. Заявила, что ей нечем кормить дочку, поэтому «пусть она будет лучше так, чем с нами по помойкам». Мол, ребенок не выдержал бы с ней спать на улице. А такое уже было - с предыдущей дочкой она спала в подъезде, когда той был 1 месяц.

По словам Дианы, она хотела отдать девочку в детский дом, но ребенка не брали. У девочки не было свидетельства о рождении.

Диана, по словам родственников, была хорошей мамой лишь на фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Диана ни к чему не стремилась по жизни, - негодует родственница «кукушки». – С последней малышкой я сама их лично забирала из детского дома. Поселила у себя, хоть Роман меня и избивал. Я содержала их: просила для девочки вещи, иногда соседи кто чем помогал. Я так уставала, что иногда кричала ей, что сама ее сдам, как поймаю после побега. Диана думала только о своем мужике.

Сейчас обоих родителей допрашивают силовики.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявления им обвинения.

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