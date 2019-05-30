2019-05-30T17:28:09+03:00
Происшествия

Собрал бомбу, чтобы ее обезвредить и получить квартиру: В суде рассказали, в чем обвинили сапера, подорвавшегося в военной академии в Петербурге

Ветерану чеченской войны и отцу четверых детей также вменяют хищение радиоактивных веществ [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Офицер был дважды награжден за разминированиеОфицер был дважды награжден за разминированиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Полковник Рифат Закиров возглавлял группу разминирования, которая подорвалась в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. В здании, напомним, нашли неизвестное взрывное устройство. На место сразу же была вызвана собственная группа разминирования. Когда офицеры приблизились к опасному предмету, произошел взрыв. Больше всего пострадал именно Закиров.

Заведующий инженерной кафедры единственный, кто был знаком с взрывчаткой. Рифат Закиров окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Был командиром во время двух чеченских кампаний. Занимался как раз разминированием.

Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

- Он даже во время войны ни разу не получал ранений, - рассказывал "КП-Петербург" сын Закирова. - У него саперное образование, и он умеет обращаться с взрывчаткой. Он специалист в этом. Получил него несколько наград. Одна из них - «За разминирование».

Рифат Закиров был в тяжелом состоянии после ЧП Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рифат Закиров был в тяжелом состоянии после ЧПФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, сейчас следствие рассматривает Закирова не как героя, а как обвиняемого. По версии следствия, именно сапер собрал ту самую бомбу, подбросил ее в свою академию, а потом сам пытался разминировать ее, из-за чего и подорвался... Сейчас следствие уже предъявило мужчине обвинение. Силовики считают, что Рифатов похитил взрывчатку, еще будучи военным.

- Гарнизонный военный судом по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитет РФ Закирову Рифату Фоатовичу избрана мера пресечения в виде домашнего арест на срок 2 месяца, - сообщили "КП-Петербург" начальник отдела делопроизводства 235 гарнизонного военного суда Светлана Кочетова.

Сапера взяли под домашний арест Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сапера взяли под домашний арестФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как сообщили "КП-Петербург" в суде, Рифат Закиров сейчас обвиняется в четырех преступлениях: "Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием своего служебного положения", "Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств", "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

К слову, супруга офицера Светлана заявляла ранее, следствие рассматривает версию, что офицер пытался нажиться на взрыве.

Сейчас он проходит обвиняемым по 4 статьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас он проходит обвиняемым по 4 статьямФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Одна из версий - это попытка решения квартирного вопроса, который действительно имеет место быть, - поясняет жена офицера. - Через совершение "героического" поступка - разминирование, эвакуация. Версия удобна тем, что Рифат единственный сапер в академии. Вторая версия - конфликт с высшим руководством академии. Версия основана на том, что у Рифата взрывной темперамент. Несмотря на это, мой супруг с глубочайшим уважением относится к руководящему составу.

Светлана рассказывала до предъявления обвинений, что опасается за своего мужа, у которого с ней четверо детей. Ранее она не верила в виновность мужа.

Видео с места взрыва в Санкт-Петербурге.

- Он офицер, прошедший "горячие точки", получивший массу государственных наград, - добавляла жена Рифата. - В настоящий момент органами следствия совершается чудовищная ошибка.

Сейчас Светлана не комментирует предъявление обвинений мужу. Тем временем, друзья Рифата высказывают ему слова поддержки.

- Рифат всегда шел первым, а не пускал своих солдат впереди себя - это достойный офицер, и верный друг! - написал товарищ офицера. - И ни какие обстоятельства не смогут изменить мое мнение о нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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